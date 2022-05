La historia de Artem, el refugiado ucraniano que ya es socio del Oviedo

Artem Matviiv tiene 4 años y mira a su alrededor cuando camina por Oviedo como despistado. Le sobrepasan muchas cosas de las que ve y no habla una sola palabra de español. Su madre, Olga Matviiv, de 30 años, le hace reír y le coge de la mano. Los dos llevan en Asturias tres semanas después de huir del horror de la guerra en Ucrania y arrastran un drama familiar considerable. El padre de Artem sigue en su país, en la ciudad de Lviv, y no se puede mover de allí por estar en edad militar. En cualquier momento le pueden llamar para combatir y hacer frente a la invasión rusa de Putin.

Lo mismo sucede con el hermano de Olga y tío del pequeño, que estaba en Ucrania cuidando a su padre, el cual falleció hace escasos días tras una larga enfermedad. También está en edad militar, por lo que debe quedarse en Ucrania. Motivos de sobra para la tristeza de los Matviiv, solapados sorprendentemente por la vitalidad natural de Galyna Starytska, madre de Olga y abuela de Artem, que lleva 11 años en Oviedo, a donde vino buscando empleo para ayudar a su familia. Trabaja como cuidadora de ancianos.

“El pequeño lo pasó fatal en el viaje a España. Se quejaba mucho y le costaba entender lo que pasaba”, explica Starytska, mientras le coloca a su nieto la bufanda del Oviedo. Y no es postureo: Artem es oviedista. Tiene el carné de socio y, aunque no entiende mucho, está deseando poder acudir a un partido en el Tartiere. Fue Javier Calzadilla, abogado ovetense, muy oviedista y conocido de la familia ucraniana, el que inició al pequeño Artem en la religión azul.

Madre e hijo no tienen todavía un plan de vida a corto plazo en Asturias. Su intención es regresar a Ucrania, pero nada está claro. Sí lo está que el vínculo principal de los Matviiv con el Principado es el Oviedo. Artem enseña orgulloso el carné y ya espera por un ascenso. A su abuela le hace mucha gracia la situación. “Seguro que recordará durante muchos años su visita al Tartiere”, explica la abuela de Artem en referencia a la tarde que pasó el niño en el estadio cuando se hizo abonado.

Luego toma asiento y explica su historia, que empezó en Lviv. “La vida era buena, la gente era pobre, trabajaba mucho, pero había democracia y nadie te mataba por decir algo. Vine a España para poder mandar dinero a mi familia porque mi madre estaba enferma y mi hermana la tenía que cuidar. Me costó mucho salir, lloraba todos los días, pero me sentí muy querida en Oviedo y me acostumbré a la vida de aquí”, dice Starytska.

Su hija Olga trabajaba en un banco. “Era feliz allí, estaba enamorada y me casé pronto. Para nosotros está siendo difícil”. Los Matviiv no encuentran explicación lógica a la invasión rusa, la cual tildan de barbarie. “No paramos de rezar, es un infierno para nuestros compatriotas. Los soldados rusos roban, matan y violan allí donde van”, dice Starytska, en referencia a los crímenes de guerra que pesan sobre Rusia. De momento, los Matviiv aprovechan los miércoles: el día que libra la abuela. Madre e hijo viven en una casa de acogida, mientras que la abuela está interna en una casa y les puede dedicar un día a la semana. “Vamos de compras, paseamos por la ciudad y a ver si pronto podemos ir al campo de fútbol del Oviedo para que Artem disfrute”.