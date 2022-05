Mier marca el camino

Hubo un tiempo no muy lejano, allá por 2018, en el que no extrañaba ver una alineación del Oviedo sin asturianos. Sucedió, por ejemplo, en una dolorosa derrota azul en Riazor (4-0) que hizo mella por el resultado, pero también por la ausencia de ADN de la región.

Parecía un mal endémico: el club invertía más y más recursos en El Requexón, pero el producto final no llegaba al primer equipo. Se repetía la palabra “cantera” como un mantra y no se demostraba con hechos. Todo ha cambiado en los últimos tiempos, especialmente bajo la influencia del Cuco Ziganda, según los datos el entrenador del Oviedo que más apuesta por la cantera en las últimas temporadas.

Entre los productos de la casa tiene un papel destacado Javi Mier. No debutó con Ziganda (lo hizo anteriormente con Rozada), pero algo vio el Cuco en este versátil centrocampista al que ahora ponen de ejemplo en el club para los más pequeños. “Tener personas que puedan servir de guía y referentes es muy importante. Nos sentimos tremendamente orgullosos de que Mier y otros compañeros sean el espejo de muchos niños y niñas que quieren parecerse a ellos”, dijo ayer César Martín, exjugador, director de relaciones institucionales de la entidad, y que también salió de la cantera del Oviedo. Mier, a su lado, quitó hierro al asunto. “Para ser un referente de los canteranos todavía me queda un poco, pero sí es verdad que cuando eres chaval te fijas en la gente que está en el primer equipo. Así que, aunque todavía me quede para ser referente, ya me siento un poco”, explicó. Mier es uno de los canteranos que más está aportando en este tramo final de Liga.

Una inoportuna lesión hizo saltar todas las alarmas, pero el ovetense se recuperó a tiempo y, especialmente en los partidos de fuera de casa, está siendo un fijo en el once. Lleva dos goles. “La plantilla está confiada en lo que queda, pero solo pensamos en el lunes y sacar los tres puntos ante el Zaragoza. Después pensaremos en Las Palmas y así sucesivamente. Cuando acabe todo, veremos dónde estamos”, explicó el canterano. Él, Borja, Lucas, Jimmy y Viti son la aportación de El Requexón y todos ellos, a excepción del propio Mier debido a su lesión, suman más de 2.000 minutos en Liga. Lo que hace poco sería impensable hoy es lo habitual.

El canterano con más minutos es Jimmy, que precisamente por la irrupción de Mier ha perdido su sitio como titular. Y la sorpresa entre los de casa ha sido Viti, que estuvo cerca de dejar el Oviedo en verano, finalmente convenció al Cuco y recientemente, incluso, ha firmado su renovación. Hay cantera para rato.