Ziganda lo tiene claro

Ziganda tiene claro su boceto, no lo ha cambiado en los últimos meses ni va a cambiarlo ahora, a solo tres semanas del fin del trayecto. La fórmula táctica no varía: fuerza en el centro del campo en los partidos lejos de Oviedo, como sucedió en Málaga, y una apuesta decidida por un 4-4-2 al calor del Tartiere, como pasó ante el Mirandés. El Zaragoza es el siguiente rival, el lunes a las 21.00 horas, una cita clave para amarrar el play-off y llegar a los diez partidos como invicto.

Y Ziganda, según las pistas que ofreció ayer en el ensayo de El Requexón, tiene pensado darle continuidad al esquema de dos puntas, con Bastón y Obeng en el frente del ataque. El técnico navarro dirigió ayer una sesión con varios ejercicios tácticos y ese fue el dibujo escogido en los dos equipos. El Cuco corrigió en varias ocasiones a sus jugadores y además se esforzó en pedir “concentración”, indicativo de que el equipo azul no se fía en absoluto del Zaragoza, que llega a Oviedo virtualmente salvado y sin nada en juego.

El Oviedo tiene a toda la plantilla disponible salvo a Lucas, lesionado, que está en la fase final de su recuperación pero no llegará a tiempo para el partido. Al margen del lateral, hay dos pequeñas dudas. Luismi y Viti, titulares indiscutibles en este tramo de Liga, no se entrenaron ayer el mismo ritmo que sus compañeros e hicieron trabajo al margen. Se espera que los dos estén listos para recibir al conjunto maño, pero no esté garantizado que sean titulares. Además, Mángel, del filial, estuvo con la primera plantilla. Luismi arrastra desde hace semanas unas pequeñas molestias que de momento no le han impedido participar de inicio. Ante el Málaga, por ejemplo, llegó a ser duda, pero el Cuco acabó alineándolo. Luismi es hoy por hoy la principal preocupación debido a su buen estado de forma. Viti también es un habitual, pero en su caso Sangalli y Montiel vienen pisando fuerte y podrían sustituirle.