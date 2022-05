José Ángel Ziganda atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón antes de la penúltima sesión de los azules para preparar el duelo del lunes ante el Zaragoza.

Bajas

“Están todos bien menos Lucas. A ver si para Las Palmas está apto… Hay gente con molestias pero podré contar con todos”.

Partido el lunes

“Se hace larga la semana, más aún a estas alturas. Se vive todo con mucha intensidad, pero tenemos más tiempo para entrenar y para recuperar. Hay que adaptarse.

Presión añadida por jugar el último.

“Quiero pensar que no es una presión extra. Sí que es raro jugar el lunes, pero no nos tiene que afectar saber los resultados de los demás”.

El rival.

“Me espero un equipo que dará la cara y competirá. Tiene alternativas en la delantera y ha recuperado muchos lesionados. Es difícil saber qué equipo saldrá. Son serios, ordenados, han empatado mucho… Ha tenido la dificultad de hacer gol pero es un equipo que compite”.

Fin de semana

“Prefiero desconectar, no veré a los rivales en directo. Pero prefiero hacer otras cosas. Si estoy en casi igual sí hago zapping, pero no quiero que me salga la vena de hincha. Y no puedo hacer nada, no puedo controlar el resultados, prefiero hacer otras cosas”.

El equipo al que menos le tiran.

“No he cambiado nada en el día a día. La estructura es parecida, han cambiado nombres y llevamos más tiempo, se van consiguiendo automatismos, ajustas. Tenemos muy buenos números defensivos y buenos ofensivos. la defensa tiene mucho de compromiso, esfuerzo y disposición. Todos contribuyen”

La plantilla.

“Es completa, sobre todo arriba, con variantes, pero la del primer año también. El año pasado me faltaban alternativas arriba, pero la del primer año era muy completa, pero se nos fueron muchos jugadores. Parecida a esta”.

Rutina.

“A estas alturas los equipos están definidos. Pero nosotros tenemos alternativas. Arriba podemos cambiar. La dinámica del equipo es regular, no hay que hacer cambios drásticos”.

¿Renovación?

“La primera referencia al tema es esta pregunta. El objetivo es tan bonito e ilusionante que no perdemos ni un minuto en otras cosas”.

Zaragoza, salvado.

“Para ellos será un alivio. Nosotros hemos tenido antes partidos en los que no nos jugamos nada y planteamos problemas a los rivales. En Elche nos ganaron en el 80 sufriendo. Me imagino un partido así. En el Tartiere hemos tenido varios partidos que ganamos por más de un gol, que no es normal en la categoría”.

Cifra para el play-off.

“No lo sé. Te puedes quedar fuera con 70. Es hablar por hablar. Solo me sirve ganar el lunes, a partir de ahí mirar a los otros”.