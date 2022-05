Una Esquina de Primera: oviedismo en La Argañosa

Lo de Enrique Rivero, “Suso”, parece cosa del destino. Destino de un solo color, claro. Suso trabaja como controlador de la ORA en Oviedo. “Siempre en la zona azul”, bromea el ovetense, que también tiene una segunda ocupación que le lleva tiempo y le da pasión: dirigir la peña del Oviedo “La Esquina”. “Dan mucho trabajo, pero es gratificante”, dice Suso, comandando a 16 peñistas de la asociación, ubicada en el barrio de La Argañosa, “una zona profundamente oviedista”. La Esquina es una peña joven, pero muy activa. Nació en 2014, tiene 80 socios y, como en los clubes sociales más selectos, tiene lista de espera. “En el bar caben 40 dentro y otros 40 fuera, no podemos tener a más”, explica el presidente respecto a la sede de la peña, con el mismo nombre que la asociación. En La Esquina se juntan hinchas de diferentes edades. Incluso el perro “Bruno”, de Fran Abello, que también es miembro de la peña. Carmen González, de las más jóvenes, cogerá el relevo en unos años. “La estoy formando para ser presidenta”, explica Suso, mientras los hinchas hablan del buen momento del equipo azul y del encuentro ante Las Palmas, “el partido del año”. Se respira optimismo. “De La Esquina, a Primera”, bromeaba Miguel Ángel Bernardo, “oviedista de toda la vida” y muy confiado con los del Cuco. “Si no somos optimistas en esta situación no sé cuándo vamos a serlo”, explica. Tomás Famos va un paso más allá. “Tenemos a los mejores jugadores en muchos años y el Cuco lo está haciendo muy bien. Si ellos creen, nosotros también”. Paco González, presente en el último desplazamiento azul en Málaga, hacía un pronóstico. “Si no perdemos allí, estamos en promoción. A ver cómo plantea Cuco el partido, porque salir a empatar puede ser fatal”.

Ana Díaz interviene. “Nada de empatar, tenemos que ganar para estar más tranquilos ante el Ibiza”. Y todos los secundaban, con una premisa general: “La ciudad ya respira ambiente de Primera”.