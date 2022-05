Petardos, tensión y policía: el Oviedo ya sobrevivió al infierno en Las Palmas

Cuando los petardos interrumpieron el sueño de madrugada, la expedición del Oviedo ya había coleccionado pruebas suficientes de que aquel partido en Las Palmas sería todo menos de trámite. Porque ya en el aeropuerto habían sido recibidos por aficionados amarillos, cargados de bombos y cánticos. Y en la autopista, camino del hotel, un coche con cuatro aficionados canarios se había colado entre los furgones policiales para obligar al autobús del Oviedo a pegar un frenazo. Por eso, cuando la policía acudió al hotel de concentración azul, en la playa de Las Canteras, a las 4 de la mañana, tras la segunda llamada de Vili, delegado, para dispersar a los molestos, la plantilla dirigida por Tabárez sabía que aquello era más que un partido de fútbol.

Aquel capítulo tuvo lugar el 25 de mayo de 1998, en la disputa de la promoción: un sistema que enfrentaba al antepenúltimo y cuarto por la cola de primera con el tercero y el cuarto de Segunda. Los ganadores se ganaban el billete en Primera.

“Fue incómodo desde el primer día que llegamos, pero nos esperábamos algo así”, recuerda Eugenio Prieto, presidente entonces, que encabezó la expedición azul. No solo los petardos amenazaban el sosiego, Prieto relata otro ruidoso suceso: “Teníamos las habitaciones mirando hacia la playa y la primera noche se paró allí un grupo de aficionados a tocar la flauta. Estuvieron casi toda la noche. Al día siguiente, el Maestro (Tabárez), que le gustaba estar encima de todos los detalles, ordenó al hotel que nos cambiaran las habitaciones para mirar al interior, no hacia la playa”.

Como ahora, el Oviedo se jugaba la vida en Las Palmas. El sábado será en el Estadio de Gran Canaria; entonces fue en el Insular. A aquella cita, los azules llegaban con una jugosa renta en el bolsillo: el 3-0 con el que habían aplastado a los canarios en un Tartiere a reventar, en una noche en la que Dubovsky arrasó e Iván Ania apuntilló.

Pero a pesar del 3-0, el elemento emocional equilibraría la balanza. Las Palmas salió aquella noche dispuesto a agarrarse a su última bala. Tabarez alineó en la vuelta a Buljubasich; Joyce, Gamboa, César, Manel; Onopko, Paulo Bento; Iván Iglesias, Dubovsky, Iván Ania; y Dely Valdés. Pompei relevaría a Ania a los 41 minutos. Y Losada entraría ya al final.

La presencia de Gamboa en el once no se supo hasta hora y media antes de la cita. El argentino había sido expulsado en la ida y le habían caído 4 partidos. El Oviedo, que se movía como pez en el agua por los despachos, logró la suspensión cautelar de Apelación in extremis. Y la decisión sería decisiva.

Porque a los 20 minutos, Gamboa ya había adelantado al Oviedo. Fue una jugada atropellada, fiel reflejo del equipo aquella temporada. César cabeceó una falta lateral, el balón fue rechazado y el argentino, con la zurda, impulsó a la red. El 0-1 apagó durante unos instantes la caldera del Insular. Las Palmas estaba obligado a meter cinco goles.

La cosa es que no estuvo lejos de lograrlo. A los 28’, Gamboa, quién si no, tocó lo justo una falta de Turu Flores para sorprender a Buljubasich. Entrado el segundo tiempo, la situación bordeó el drama. A los 64, Pico aprovechó un balón sin dueño en el área azul para hacer el 2-1. El Insular no había asimilado aún la posibilidad de remontada cuando Paquito hizo el tercero con un derechazo.

A partir de ahí, sufrimiento, un final agónico para el Oviedo, que resistió como pudo las acometidas canarias. Gamboa, claro, fue expulsado en el minuto 90. Al final, juntando las dos sanciones, al argentino le cayeron 7 partidos. Pero el equipo había salvado el “matchball” y seguía otro año en Primera.