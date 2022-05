El Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, compareció esta mañana en El Requexón a solo dos días del trascendental partido ante Las Palmas, el sábado a las 22.00 horas. Estas fueron las declaraciones del preparador navarro.

Las bajas

“Pierre recibió un golpe en el costado y se le durmió la zona, perdió la movilidad. Pensamos que no es mucho y ahora va a salir. Lo vamos a ver ahora, se estuvo tratando y ya veremos. Lucas sigue igual, llegará justo y creo que no estará”.

“No hemos trabajado mucho, el martes estaban tiesos y comentamos alguna situación. Poco más. Luego entrenamos con el resto y hasta hoy. Tendrán el mismo gusanillo que pueda tener yo. Todos sabemos la trascendencia del partido: hemos visto la pancarta que nos hemos encontrado dándonos ánimos"

El balón parado

“Lo trabajaremos. También nosotros hicimos goles de balón parado, el de Obeng, el penalti…Es una situación en la que se producen muchos goles. Tenemos que estar metidos, es una situación que te puede dar muy a favor y quitar en contra. Puede decidir los partidos, pero no me preocupa más o menos que lo que podamos hacer con balón".

¿Nota la ilusión?

“Lo he notado, lo he notado. La gente no se aguanta y te dicen algo de acera a cera. No se pueden aguantar, porque están ilusionados. Gente de todo tipo, abuelas y chavales jóvenes. Se palpa el ambiente y para nosotros es estimulante. Parece que están recuperando un ánimo. De los últimos años que estuve había más controversia en temas negativos. Ahora hay tensión y nervio, pero bienvenido sea”.

El partido ante Las Palmas y su importancia

“Tenemos nuestras fortalezas y desde nuestra organización tenemos que contrarrestarles”

“Esperemos que haya mejores partidos que ante Las Palmas, pero para que los haya tenemos que ganar el sábado. Podría ser el primer partido de play-off, lo podíamos haber adelantado quince días y empezar el sábado. Es un partido que, de no ganarlo, se nos escaparían muchísimas opciones de jugar al play-off. Si lo ganamos, aumentarían muchísimo. Adelantamos diez días el play-off”.

“No podemos pensar en el siguiente, hay que pensar en este. Ya no hay margen, por eso es muy importante, como la racha que llevamos. Los que están en el duodécimo puesto están más tranquilos, pero no se lo cambio. Esperemos que no sea el más importante de la temporada y que quede más".

“Es un equipo que sale con ritmo y frescura, los números dicen que se suelen adelantar en el marcador y estarán espoleados por su público. Tenemos un equipo en el que se puede confiar”.

“No sé para quién es la presión, yo prefiero jugar en casa que fuera. Son cosas que no podemos cambiar. Jugamos en Las Palmas y sabemos el ambiente que nos vamos a encontrar. Tenemos que abstraernos y jugar nuestro partido”.

“Si alguno está cansado que me lo diga, no tengo problema en poner uno u otro. En cuanto uno me ponga una excusa. Solo la posibilidad de jugar ese partido...”

“Se nos fue el caballo, pero valoro como íbamos, como empujamos. A mí me encantó el amor propio que mostraron los jugadores”.