Rubén Reyes maneja una oferta del Getafe y el Oviedo ya busca sustituto

Rubén Reyes, director deportivo del Oviedo, maneja una oferta del Getafe, de Primera División, y podría salir del club azul en los próximos días. En el conjunto madrileño no se pronuncian oficialmente sobre los movimientos, pero entre bambalinas dan por segura su llegada a la dirección deportiva azulona y el acuerdo por cerrado. La previsible marcha del asturiano, que ha pillado al Oviedo a contrapié, supone un serio imprevisto para la entidad azul, que contaba con Reyes para confeccionar la plantilla de la siguiente temporada.

El club ya se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un posible sustituto para Reyes, que llegó al Oviedo en junio del año pasado y fue el responsable de la planificación deportiva de este curso. El gijonés tiene contrato en vigor hasta 2023, pero según varias fuentes no tendría problemas para conseguir su desvinculación y así poner rumbo al club madrileño. El Getafe se interesó por Reyes hace varias semanas. También por Ramón Planes, que era la primera opción y finalmente no fructificó. La candidatura del asturiano ganó enteros y durante esta semana, la más importante para el Oviedo por su duelo ante Las Palmas, los contactos se aceleraron. El entorno del todavía director deportivo del Oviedo admitía ayer el interés del Getafe en su contratación, pero insistió en no dar la operación por cerrada en ningún caso, estando Reyes centrado en el desenlace de la temporada. El directivo, según estas fuentes, contaría también con ofertas de al menos tres equipos más. La oferta del Getafe mejora su sueldo en el Oviedo y da la posibilidad a Reyes de hacerse cargo de un equipo de Primera División. Además, hay otro factor clave en toda la operación: la familia directa del director deportivo reside en Madrid, lo que inclina la balanza a favor del Getafe. El club madrileño ya fichó a Ángel Martín González como director deportivo en 2019, cuando ocupaba ese cargo en el Oviedo.

El propio Reyes estuvo ayer en El Requexón, su lugar de trabajo, siguiendo de cerca el entrenamiento y sin soltar el teléfono móvil. Está previsto que hoy viaje a Las Palmas con el equipo. A 500 kilómetros de Oviedo, Ángel Torres, el presidente del Getafe, no quiso confirmar ni desmentir la llegada de Reyes a preguntas de este periódico y pidió prudencia debido al momento deportivo del equipo carbayón, con un play-off en juego. El club madrileño ya está matemáticamente salvado.

Primar lo deportivo

Mientras tanto, en los despachos del Oviedo se vivieron instantes de tensión debido al futuro del director deportivo. Nadie en la entidad contaba con este contratiempo hace pocos días. Ahora se asume. En el club azul no quieren que nada distraiga del objetivo de jugar la promoción y poder optar al ascenso. En la entidad consideran que el momento de afrontar la marcha del director deportivo es del todo inoportuno y temen que pueda afectar al equipo de cara al partido ante Las Palmas. Por tanto, se ha optado por guardar un perfil bajo y que solo prime lo deportivo. En el Oviedo se percibe cierto malestar con los tiempos manejados por Reyes, aunque la premisa es evidente: cerrar filas y centrarse en el partido de Gran Canaria.