Javi Recio vuelve a ser candidato a director deportivo del Oviedo

El Oviedo ha acelerado la búsqueda de un director deportivo ante la inminente marcha de Rubén Reyes, que ya tiene un acuerdo cerrado con el Getafe, de Primera División.

El club azul, que no se esperaba la salida del todavía director deportivo, quiere cerrar lo antes posible a un sustituto que empiece a planificar la temporada que viene y Javi Recio vuelve a ser uno de los candidatos al puesto, según fuentes cercanas al equipo azul. El Oviedo contactó con el directivo hace pocos días, una vez que conoció la marcha de Reyes, y las conversaciones siguen en la actualidad.

Recio no es el único candidato para el puesto, pero a su favor juega el consenso interno que ya generó en 2019, cuando fue el favorito de los directivos azules para suplir a Michu, que presentó su dimisión al no sentirse respaldado por la directiva. Recio tenía contrato con el Mallorca, la operación no se pudo llevar a cabo y finalmente Arturo Elías designó a Francesc Arnau. Ahora, Recio no tiene ataduras y sí total libertad para aceptar una propuesta.

El madrileño se encuentra sin equipo tras su paso por el Bolívar, de la liga de Bolivia, y su prioridad pasa por regresar a España. Recio fue director deportivo del Mallorca y bajo su batuta el club bermellón ascendió desde Segunda B a Primera en solo tres años. Tras el descenso a Segunda en 2020, Recio finalizó su etapa en el Mallorca y puso rumbo a Bolivia, donde estuvo hasta el verano del año pasado.

El club intensifica las reuniones por la marcha de Reyes. El club azul, pendiente del desenlace de la temporada ante el Ibiza, todavía con posibilidades de play-off, ya ha puesto la directa ante la marcha de Rubén Reyes. El todavía director deportivo del Oviedo se encontraba ayer en Madrid después de acompañar al equipo en la expedición a Las Palmas. En la entidad carbayona se percibe malestar con Reyes, que negoció con el Getafe teniendo contrato con el Oviedo en el momento más importante de la temporada, con el equipo pendiente de los partidos claves que daban acceso a play-off. Hay decepción con los tiempos del gijonés, pero precisamente lo que no tiene el club es tiempo que perder debido al imprevisto y prueba de ello es que se han intensificado las reuniones para despejar el futuro de la dirección deportiva. Ayer hubo varias a todos los niveles, con el consejo y Federico González comandando las operaciones.

Además de la previsible marcha de Reyes, también está en el foco su equipo de trabajo. Roberto Suárez, secretario técnico y mano derecha de Reyes en el Oviedo, tiene una propuesta para acompañar al exjugador del Oviedo en el Getafe. En el club azul cuentan con el asturiano de cara a la siguiente campaña. Suárez tiene contrato en vigor y la entidad quiere que continúe en el organigrama como secretario técnico.