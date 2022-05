El oviedismo sigue creyendo: “A por todas”

Vili analiza la situación del Oviedo con un ejemplo. “Hoy (por ayer) iba caminando por el Parque de Invierno y la gente me decía: ‘Vaya faena en Las Palmas’. Yo le contestaba que el ánimo tiene que estar arriba, que no hay nada dicho y que cosas más raras y más difíciles se dan en el fútbol. El Granada, que descendió, es el ejemplo. Por tanto, ¿cómo no vamos a creer en el Oviedo?”, se pregunta el conocido exjugador, que militó once temporadas en el equipo carbayón y también fue delegado.

El sentir de Vili parece llegar a una buena parte del oviedismo, todavía intentando levantarse del golpe ante Las Palmas (2-1) que deja las posibilidades de play-off del Oviedo dependiendo de la victoria del Burgos al Girona o del Sporting a Las Palmas, siempre y cuando el equipo azul cumpla y gane al Ibiza el domingo (20.00 horas, Movistar). “Hay que ir a por todas, el Oviedo se lo merece”, coinciden exjugadores y exdirectivos consultados por LA NUEVA ESPAÑA. “Luis Aragonés decía que hasta el rabo todo es toro. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar al Ibiza y esperar la profesionalidad del Sporting o del Burgos. Yo confío en los dos”, sostiene Eugenio Prieto, el último presidente que tuvo el Oviedo en Primera División. “La plantilla necesita verse arropada por el Tartiere. Hay que confiar en ellos. Yo creo en este equipo, en los jugadores y en el entrenador, que han hecho una buena temporada y se lo merecen”, asegura el ex máximo mandatario, que pone el foco en la unión del vestuario. “Tenemos gente con experiencia, como Tomeu o Christian, que desde un segundo plano están aportando muchísimo. Ellos serán los encargados de levantar el ánimo”. Tomás, al igual Vili miembro de la plantilla que logró el ascenso a la máxima categoría en 1988 con el Oviedo, da su fórmula. Los dos confían en el equipo del Cuco. “Los números dicen que se puede jugar el play-off; por tanto, se puede. Hay que creer en el Oviedo hasta el último minuto. Tenemos que animarles y luego cada uno es responsable de lo que hace. Tenemos que esperar que el Burgos gane, porque en el Sporting confío menos”, indica Tomás. La sensación que hay en el entorno azul es que la temporada ha sido buena pase lo que pase en la última jornada. Por eso no se puede perder todavía la esperanza. Sería imperdonable, dicen, bajarse del barco a falta de solo una cita. “Hay que redondearla ganando al Ibiza. La afición consiguió tener una ilusión que no se recordaba y tenemos posibilidades”, recalca Tomás. Toni Fidalgo, expresidente en dos etapas distintas, ofrece el análisis más sosegado. “Si algo hay que tener en cuenta en el fútbol es que aún en las situaciones más complejas, siempre es posible. El Oviedo tiene que creer, aunque es cierto que también creen Girona y Las Palmas. El equipo tiene que centrarse en lo suyo y pensar lo bien que lo ha hecho en este último tercio de Liga”, sostiene el avilesino, que cree que el desánimo que pueda tener la plantilla desaparecerá con el paso de los días. “El Oviedo tiene un buen cuerpo técnico, encabezado por el míster, que sabrá cómo actuar esta semana. A los jugadores hay que motivarlos, pero ellos mismos son conscientes de la situación. Saldrán a competir como han hecho durante toda la temporada”. Manuel Lafuente, presidente en la etapa más complicada del Oviedo, es quizá el más optimista de los consultados. “Cuando nos eliminó el Arteixo (promoción de ascenso a Segunda B en 2004) hicimos ver a la plantilla que había sido una buena temporada y que tendríamos que volver a intentarlo”. Ahora la situación es envidiable respecto a aquellos años. “Por eso hay que creer”, sostiene Lafuente. “Siempre hay esperanza y siempre hay sorpresas en Segunda División. Quizá este curso sea la nuestra. Tenemos que ganar al Ibiza, no vaya a ser que no lo hagamos y nos sonría la suerte en otros campos...”, dice Lafuente, que vuelve a insistir: “A por todas”.