José Ángel Ziganda atendió hoy a la prensa en la previa de la última jornada de la liga regular, en la que el Oviedo tiene esperanzas de meterse en el play-off.

Los tocados.

“Están todos bien, salvo Pierre expulsado. Podemos contar con el resto”.

Estado anímico.

“Ha costado recuperar. Nos llevamos una gran decepción. Le damos la vuelta, asumiendo qué pasó. Asumimos lo que nos toca. Hay que preparar el domingo, la afición va a ir y sigue confiando, habrá un ambiente espectacular. La afición nos dice que creamos hasta el final. Hemos perdido la mano de la jugada pero hay posibilidades. Y para tenerlas debemos ganar”.

Dependencia de otros resultados

“No es mi idea pensar en otros partidos. Por mí parte no habrá distracción. El público sí estará pendiente, supongo. Nos centramos en lo nuestro, es la obligación. Tenemos la experiencia de Zaragoza, que mucha gente daba por hecho que ganaríamos y solo empatamos, con tres goles encajados en 30 minutos. Hay que corregir esa desconexión. Queremos hacer un gran partido”.

¿Satisfecho con la temporada?

“Ya hablaremos, tiene muchas lecturas”.

El ejemplo del Granada.

“Siempre se dice que cuando uno juega con objetivo y otro sin tenerlo, el que se la juega tiene más posibilidades, por la mentalidad, por el ímpetu… Se pudo ver en Primera que no siempre es así. Según eso el Cádiz debía ganar, el Mallorca también y Granada debía hacerlo al Espanyol. Se cumplieron dos de tres. Muchas veces pasa lo habitual pero siempre hay sorpresas”.

El Sporting-Las Palmas.

“Mi punto de vista es que si jugamos el play-off será por merecimiento nuestro”.

Remontadas en su carrera.

“No me acuerdo, la verdad. Algún disgustillo de última jornada he tenido, también salvaciones en la última jornada. La más cercana que me acuerde es la de Elche, que estaba en nuestra situación, nos ganó y se metió”.

Ibiza.

“Lo que más me preocupa es el Ibiza. No le afecta los momentos, los estadios, los contrarios. Siempre va hacia adelante. Hace partidos abiertos, ofensivos. Nosotros tenemos otro estilo, otros jugadores, hay que llevarlo a nuestro terreno”.

El partido de Las Palmas

“Lo he visto y se me han revuelto las tripas. Los partidos los suelo volver a ver 2 o 3 veces y este lo he visto una vez solo. No salieron las cosas, y era crucial. No fuimos capaces de dar nuestro mejor nivel en un día clave, tras una racha que era justa. En las Palmas no salieron las cosas, con toda la ilusión que tienes, esas cosas duelen mucho. Pero hay que cambiar el chip. Van a ir 20.000 al campo el domingo. Es motivo para saber qué club representamos”.

¿Seguirá otros partidos?

“Es imposible no saber lo que pasa. Si marca el Burgos se cantará más que uno nuestro. Por mi parte estaré centrado en lo nuestro. No damos nada por hecho. Tenemos la experiencia del Zaragoza, cómo se nos complicó. Tenemos que ganar al Ibiza para seguir con posibilidades”.

¿Seguirá en el Oviedo?

“Hablamos después del partido”.