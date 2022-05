“Algún día nos tiene que tocar”: las peñas azules siguen creyendo

“¿Por qué no? ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros?”. Marta González es la presidenta de la peña Azul Castrillón y una persona, así se considera, “muy optimista”. También en asuntos futbolísticos. “Y eso que el Oviedo no da muchos motivos para ello, ¿eh?”, matiza. Ese carácter positivo, el ver el vaso medio lleno, se convierte en un empujón anímico a la hora de encarar una jornada como la que se juega hoy. Con el Oviedo necesitando de una pequeña carambola, sencilla de explicar pero más complicado de lograr, para colarse en el play-off de ascenso, la meta más deseada en los últimos años.

“Algún día nos tocará a los del Oviedo ser felices, no solo sufridores”, dice Marta González que preside una peña que cuenta con algo más de 180 socios, una de las más numerosas fuera de la capital del Principado. Los hay que hablan de meterse en el play-off de forma abierta. Otros, solo con la boca pequeña. Los hay, más pesimistas, que no quieren ni mencionar el tema. Pero en el fondo, todos albergan esa esperanza que crece día a día según se acerca el partido. Se ve en los detalles. Por ejemplo, la peña azul Castrillón organiza viaje al Tartiere en cada partido en casa. Esta temporada, solo han logrado llenar el bus en tres ocasiones: la primera, en el derbi; la segunda, en el último choque en casa ante el Mirandés; y la tercera, sí, será hoy en el desenlace de la competición ante el Ibiza. “Después del covid la gente le cogió algo de miedo a meterse en un autobús para ir al Tartiere y por eso esta temporada hemos tenido más dificultades para llenar los vehículos. Pero ahora que todo se decide se percibe unas ganas especiales por estar con el equipo. Por si acaso salen las cosas como todos queremos…”, asegura González. La Peña Azul Castrillón siempre se caracteriza por dejar su marca allá por donde va. Su bandera suele estar presente en cada estadio que pisa el Oviedo. “Al principio de la temporada hacemos una junta extraordinaria, con los partidos a los que vamos a air. Pero después es verdad que hay muchos aficionados de la peña que suelen viajar en coches particulares a otros destinos y siempre tratamos que las señas de la peña estén presentes”, cuenta la presidenta. Castrillón vio nacer su peña en 2009 aunque Marta González no asumió el mando hasta hace unos 7 años. “El día que hay partido, organizo mi vida en función del Oviedo”, subraya. Cada tres años, hay elecciones para elegir nuevo presidente, pero la actual directiva tiene cuerda para rato. “Al final es todo más complicado y te lleva más tiempo. Luego te vas acostumbrando y ya van las cosas rodadas. La clave es intentar renovar cada poco la directiva con gente con ideas frescas y ganas de aportar”, asegura la presidenta. Marta González tiene claro que, pase lo que pase en los 90 minutos de esta noche, la temporada es “aceptable”. “Al equipo le pongo un bien alto. Cuando acabe el partido yo voy a aplaudir al Oviedo. Aunque no nos metamos lo haré. A mí equipo no lo pito nunca. Y después de lo mal que lo hemos pasado en otras categorías, lo de ahora es para disfrutar”, cierra. La sensación en los peñistas de Castrillón es el perfecto resumen de lo que siente el oviedismo en las horas previas al desenlace de la temporada. El Oviedo parte en desventaja, tiene que ganar y esperar una ayuda y no es el principal candidato en las quinielas. Pero, ¿y si esta vez sí?