El Oviedo cumple pero se queda sin play-off: 3-2

Cumplió el Oviedo con su papel, en una victoria de corazón, pero no le siguieron los resultados. Hizo su trabajo, con sufrimiento, mostrando la versión de los últimos tiempos, en los que ha temblado más de la cuenta. Pero ningún reproche a este equipo, todo actitud, siempre con fe. Que incluso en otra tarde sin brillo logró rascar el premio de los tres puntos que invitaban al sueño. Pero no acompañó la segunda parte del plan, la que exigía que sonriera otro resultado. Y, como no dependía de sí mismo, el equipo se quedo a las puertas del play-off.

3 Real Oviedo 2 Ibiza 0-1, min. 18: Borja Sánchez. 1-1, min. 51: Clavería. 2-1, min. 57: Bastón. 2-2, min. 69: Davo. 3-2, min. 95: Bastón (penalti) Real Oviedo Femenías (1)

Lucas (1), Costas (1), Calvo (1), Cornud (1);

Viti (1), Luismi (1), Brugman (1), Borja Sánchez (2);

Borja Bastón (2), Obeng.

Cambios Mier (1) por Viti y Sangalli (1) por Obeng, min. 66.

Matheus (1) por Brugman y Montiel (1) por Mossa, min. 76.

Pombo (s.c.) por Luismi, min. 88. Ibiza Domínguez (1)

Rubén (1), Goldar (1), Ibiza (1), Morillas (1),

Claverías (1), Lara (1);

Villar (1), Guerrero (1), Herrera (1);

Ekaín.

Cambios Davo (1) por Herrera, Raúl Sánchez (1) por Claverias y Nono (1) por Ekaín, min. 60.

Diop (1) por Morillas y Escobar (1) por Rubén, min. 74. Árbitro: Árbitro: Sagués Oskoz Reig (Comité Vasco). Amonestó a los visitantes Morillas y Guerrero. Carlos Tartiere: tres cuartos de entrada. Cumplió el Oviedo a pesar de que da la sensación de que acaba la Liga agotado, atenazado en los momentos clave también, pero sin chispa tras aquella racha magnífica que hizo soñar al aficionado con la tierra prometida, el play-off. Tampoco será esta vez. Los de Ziganda son condenados a la dolorosa séptima plaza. La menos agradecida de la competición. Pudo con el Ibiza (3-2), en un partido que condensa las virtudes y defectos de este último tramo de la temporada: el equipo ha jugado preso de las emociones, con más corazón que fútbol. Le costó dos puntos ante el Zaragoza y le empujó al triunfo ante el Ibiza. Empujado por un ambiente sensacional, el Oviedo entró en el partido con chispa. Con una marcha más que un Ibiza dispuesto a tomarse las cosas con calma. Obeng acertó a los minutos, pero estaba en posición adelantada. A continuación, Bastón salió disparado a ras de suelo para buscar un centro de Viti. Y Obeng probó otra vez de zurda. Bastón pinchó un servicio de Borja y probó el fusil diestro. Solo se estiró el Ibiza, cerca ya de cuarto de hora, con un intento de Clavería, que se fue rozando el larguero. El Oviedo estaba metido en el partido, vaya si lo estaba, conquistando cada balón dividido. Que tenía más en juego se percibió en cada peqlneueña batalla que se libraba sobre el verde. La defensa adelantada de los de Paco invitaba a buscar la espalda de sus centrales. Así encontró Brugman a Borja Sánchez, que ganó el cuerpo a cuerpo para encarar a Domínguez, meta visitante. Cuando este esperaba, centro de gravedad bajo, la definición, el canterano azul le buscó recursos en su chistera y se sacó una vaselina que desbordaba talento. La picadita a la red hizo estallar el Tartiere. El premio era justo por lo que se había visto en el primer tramo del choque. Y tampoco es que el tanto cambiara muchos los roles. Porque el Ibiza siguió a lo suyo, inmerso en la batalla de la posesión del balón, mientras el Oviedo esperaba junto, algo atrás, para generar vías por las que correr. Los dos, eso sí, fueron fieles a sus estilos. No parecían los de Ziganda especialmente incómodos con el escenario. Femenías tuvo que palmear un balón que se acercaba a Ekain antes del descanso como única intervención de mérito en un primer acto que murió con bastantes menos decibelios de los que había mostrado al comienzo. La segunda parte empezó con más picante. El Oviedo dio un par de pasos adelante pero fue el Ibiza el que dio primero. Fue un error grosero de Brugman, algo inusual en él. El charrúa se entretuvo, en el área, con una pelota y Claverías le birló la cartera y anotó. La bofetada logró espabilar al Oviedo que volvió a instalarse en campo enemigo. Y el zarpazo azul no se hizo esperar. Mossa llegó a la esquina del área y centró. La pelota cayó del cielo, mansa, a los pies de Bastón que supo de inmediato que hacer con ella: alojarla en la red. Un 2-1 que recuperaba efectos revitalizantes para la moral de la tropa azul. Trató Ziganda de reforzar al equipo con Sangalli y Mier en el campo, pero lo que se encontró el Oviedo es con otro resbalón. Un desajuste y un detalle técnico de Davo, ex de la casa, que batió a Femenías con un sutil golpeo teledirigido a la escuadra. Al los azules se les volvía a complicar sus propios asuntos. Femenías sacó una mano salvadora a los 78 minutos ante Davo para darle a sus compañeros el último arreón por el triunfo. La última fue del Oviedo, con más fe que otra cosa. El balón rondó el área y tocó en una mano de un defensa local. El VAR vio algo que ni los jugadores protestaron. Bastón no falló esta vez desde los once metros para hacer el 3-2 y tener los ojos en Burgos. Hubo un par de amagos, histeria contagiosa, que parecían decir que las cábalas encajaban. Pero la realidad fue más dura; el Oviedo vuelve a quedarse fuera del play-off.