Ziganda, entrenador del Oviedo, valoró la victoria ante el Ibiza del Oviedo en la última jornada de Liga, que pese al triunfo deja al equipo azul sin play-off. Estas fueron las declaraciones del entrenador del Oviedo.

Análisis del partido

"Hasta el último segundo lo dimos todo. El momento era delicado, con nervios y sin sitio. Este equipo tiene mucha garra y espíritu y desde ahí puede llegar a muchos sitios. En situaciones delicadas o en las que no estábamos fluidos lo hemos intentado y no se ha dado. Duele bastante, pero creo que con el tiempo valoraremos la temporada"

El final del partido

"Uno puede intuir que puede haber un rumor, hasta que no me lo dijesen 100% no me lo creí. El final fue surrealista. Nos acordaremos de ese momento para ver si el año que viene lo peleamos más fuerte"

Nota del equipo

"En casa hicimos goles, con un buen estilo. En la segunda vuelta estuvimos fuertes y poderosos. Fuera de casa nos costó más, pero con fuerza y orgullo tiramos. Hicimos 68 puntos, estamos contentos con el trabajo. Con el paso de los días iremos valorando".

"La plantilla y su comportamiento es impresionante. Mossa, Christian...Son claves para mantener un vestuario. En el fútbol hay gente joven, muchos egos y a veces es difícil entender decisiones. El grupo me ha hecho disfrutar mucho y estoy muy agradecido. Han empujado, han trabajado y ha sido espectacular. El recibimiento de la afición fue tremendo. Empezamos ocho mil y acabamos veinte mil. Para nosotros ha sido un privilegio sentirnos respaldados y protegidos."

El proyecto

"Se puede construir, hay una base con jugadores con contrato que son importantes para el grupo y respetar identidad. Y creo que desde donde está el grupo sí se puede. Se puede dar un salto, no sé si de

Su futuro

"Nos juntaremos, nos reuniremos y hablaremos. Entrenar al Oviedo es un lujo para cualquier entrenador".

Rubén Reyes y su marcha

"No he hablado nada con él y no tengo nada que decir"