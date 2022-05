La cláusula de rescisión de Aragón en el Mirandés es de un millón de euros

El Oviedo quiere cerrar cuanto antes el nombre del sustituto de Rubén Reyes, una vez asumida la marcha del director deportivo al Getafe. Urge porque los azules no quieren perder ni un metro en un mercado encarnizado en la categoría. Por eso, es necesario un nuevo jefe en el despacho que tome las decisiones deportivas. El favorito de la entidad, el que crea consenso en la directiva, es Chema Aragón, actual director deportivo del Mirandés. La predisposición por las partes el buena, pero hay un problema importante: el vallisoletano tiene contrato en vigor con los de Anduva.

La vinculación de Aragón con el Mirandés expira el 30 de junio de 2023 y cuenta con dos cláusulas. La primera, que si un club de Primera División se interesa por sus servicios el club rojillo debe dejarle libre. La segunda, una cláusula de rescisión de 1 millón de euros si de forma unilateral quiere rescindir el contrato.

La cantidad se considera “prohibitiva” por parte del Oviedo, que ha mostrado su interés a Aragón siempre que llegara libre al club azul. La pelota está en el tejado del pucelano, que debe negociar con el Mirandés su salida para firmar después con el conjunto azul.

“El Oviedo se puso en contacto conmigo ayer –por el domingo– y a partir de ahí es una cuestión que tenemos que negociar entre Chema, el Oviedo y nosotros”, reconoce Alfredo de Miguel, presidente del Mirandés, a LA NUEVA ESPAÑA. Una figura clave en la operación: representa el único fleco que distancia en estos momentos al Oviedo del pucelano.

El dirigente defiende los intereses del Mirandés ante la posible salida de una persona clave en le funcionamiento de la entidad. “Entiendo que el Oviedo pueda estar dolido con la salida de Rubén Reyes pero no es una situación parecida. Porque aquí no hay cláusula por la que podría salir gratis al Oviedo, como sí sucedió con Reyes”, expone el mandatario. De Miguel se encarga de cifrar la condición contractual por la que Chema Aragón podría quedar exonerado del contrato: “Sé que se ha publicado en algún medio que por 200.000 euros quedaría libre. No es así. No me gusta hablar de detalles contractuales de los trabajadores del Mirandés, pero sí matizo que es cinco veces más. Su cláusula es de un millón”.

El Oviedo se mantiene en un discreto segundo plano tras haber advertido al Mirandés de su deseo de incorporar a Aragón a la entidad carbayona. De las negociaciones entre el pucelano y el presidente del Mirandés depende de si se convierte en el sucesor de Rubén Reyes para encarar el nuevo proyecto azul.