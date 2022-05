La herencia de Rubén Reyes: un fichaje, 15 jugadores con contrato y las renovaciones pendientes de Ziganda, Borja y Femenías

Sobre la mesa de algún despacho del Carlos Tartiere, una carpeta abierta. En su interior, un proyecto a la mitad, inacabado, con la sensación de que esto solo era el principio. Que había algo más. Rubén Reyes aterrizó el pasado verano en el Oviedo con el lema de crear patrimonio para el club y, manos a la obra, se puso a construir un proyecto de luces largas, más allá de la inmediatez de los resultados. Ahora que se va, será el director deportivo del Getafe en Primera, el Oviedo trata de cerrar cuanto antes la llegada de su sustituto. Chema Aragón, arquitecto del Mirandés los últimos años, es el favorito para ocupar la silla de redes. Pero hay más alternativas.

El Oviedo hizo ayer oficial la salida del asturiano, en una decisión unilateral de Reyes; “tras haberle comunicado a la entidad de manera oficial su decisión de desvincularse de su cargo”, según se explica en el comunicado. Pero, independientemente de la identidad del nuevo encargado de confeccionar la plantilla, hay un camino recorrido, un trabajo que Reyes dejará adelantado a su sucesor. Un proyecto en crecimiento. Quince futbolistas de la plantilla azul tienen contrato asegurado más allá del 30 de junio.

A ellos se unirá Quentin Braat, el fichaje que deja Reyes: un portero francés de 24 años que ha firmado con el club azul. Y también hay algunas operaciones pendientes, las renovaciones de Borja y Femenías, especialmente. Aunque la primera gran decisión a la que se enfrentará el nuevo director deportivo es la continuidad o no del Cuco Ziganda. Una cuestión de calado de cara a la nueva campaña.

Quentin Braat, el primer fichaje de la temporada 20022/23

El nuevo director deportivo se encontrará con un fichaje ya cerrado y firmado. Se trata de Quentin Braat, una apuesta personal de Rubén Reyes que llegará al Oviedo procedente del Chamois Niortais, de la Ligue 2, la Segunda División de Francia. Braat, que tiene 24 años, es un arquero de envergadura que viene de ser habitual todo el curso en la competición gala.

Braat se formó en la cantera del Nantes, fue internacional sub-20 con Francia, antes de aterrizar en el Chamois Niortais en 2019, primero con una cesión y después firmando un contrato de dos años. Esa vinculación finaliza esta campaña y Reyes, que seguía la Segunda francesa, ha logrado convencerle de continuar su carrera en España. Braat viene de ser titular en el equipo de Niort, que finalizó la competición en la 13.ª plaza de la clasificación.

Femenías y Borja Sánchez: renovaciones pendientes

El fichaje Braat es independiente de la posible continuidad de Femenías. Rubén Reyes era partidario de que siguiera. Y, tras un cambio de representante del meta, quedaron en tratar el tema más adelante. El portero, con interés de varios equipos, pone al Oviedo como prioridad. Ahora, la decisión será del sucesor de Reyes. De seguir Femenías, Tomeu Nadal tendría las puertas abiertas para salir.

Otro asunto sin solución antes de comprometerse con el Getafe es la renovación de Borja Sánchez, una negociación que ha dado muchas vueltas a lo largo de los dos últimos años. Arnau cerró su continuidad pero la firma no llegó desde México. Después, todo se complicó. Con interés de varios conjuntos de Primera en contar con el canterano. La semana pasada, el dueño del Elche, Christian Bragarnik, reconoció que la del canterano azul era una opción para reforzar el ataque ilicitano. No tendrá sencillo el Oviedo retener a Borja Sánchez a la vista de los pretendientes que tiene.

La base: quince futbolistas con contrato en vigor

El nuevo director deportivo tendrá, al menos, una base sólida sobre la que trabajar. Hasta quince futbolistas de la primera plantilla tienen vinculación con el Oviedo más allá del 30 de junio: el portero Tomeu Nadal; los defensas Lucas, Costas, Calvo, Tarín y Cornud; los medios Jimmy, Luismi, Mier y Hugo Rama; los extremos Jirka, Sangalli y Viti; y los delanteros Obeng y Borja Bastón. A pesar de tener contrato, no todos tienen asegurada su continuidad.

La baja cláusula de Borja Bastón

Ha sido el símbolo de este Oviedo. Los 22 goles en su cuenta le convierten en Pichichi de la categoría, igualado con Stuani, del Girona. También le hacen una pieza apetecible en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta su cláusula: 1,5 millones de euros. Asequible para los conjuntos de Primera. El Oviedo, además, solo se quedaría con 750.000 euros de una hipotética venta por el total de la cláusula, debido al convenio de acreedores aún vigente.

Ya en enero el Cádiz, de Primera, intentó su llegada, pero el delantero apostó al azul. Ahora, llegarán más ofertas. Decidirá Bastón. El Oviedo tiene a su favor el elemento emocional; en contra, una cuestión de millones.

A David Costas le siguen en Primera

Otro que sale reforzado tras una temporada redonda: ha sido uno de los mejores defensas de la categoría. Tanto, que varios clubes de Primera ya se han interesado por su contratación. El Oviedo no está dispuesto a vender a uno de sus puntales, pero el músculo económico de la máxima categoría supone una seria amenaza. Reyes le aseguró con un contrato de 3 años y la idea es que siga siendo el líder de la defensa el próximo curso.

Brugman, continuidad con competencia.

Tendrá que pelear el Oviedo por lograr que siga Brugman. No será sencillo. La gran campaña del charrúa, para muchos la revelación de la categoría, hace que se haya disparado su caché. Ya en enero hubo interés de algunos equipos, pero al haber jugado en dos conjuntos era imposible su marcha. A Brugman le queda un año de contrato con el Parma, que se mantiene en la Serie B italiana. Su club no vería con malos ojos su salida y cuenta con varios pretendientes. Esta, además, el problema de su sueldo; esta temporada, el Oviedo le ha abonado cerca del 50% del mismo. Es previsible que el Parma pida una mayor compensación por dejarle salir el curso próximo, siempre que el charrúa no logre la carta de libertad.

Ziganda: la gran decisión

Y está, por supuesto, el caso del entrenador. Ziganda acaba contrato el 30 de junio. Está por la labor de seguir, siempre que se sienten antes las bases del próximo Oviedo. La directiva azul quiere contar con él. Valoran positivamente su trabajo esta temporada. En todo caso, faltaría el visto bueno del director deportivo que se haga cargo del proyecto azul. Tendrá la última palabra.

Será, se supone, el segundo paso en la configuración de la temporada que entra: primero, el director deportivo; después, decidir si sigue o no el Cuco. La ovación y los cánticos del Tartiere tras la decepción del domingo pueden suponer un argumento de peso a la hora de tomar la decisión.