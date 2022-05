Rubén Reyes, ya exdirector deportivo del Oviedo, valoró su marcha de la entidad esta mañana en una rueda de prensa celebrada en el Carlos Tartiere. El gijonés explicó su adiós, que pilló al club de improvisto. Roberto Suárez, Mario Prieto y Álex Díaz, de la secretaría técnica, acompañaron a Reyes, además de Antonio Rivas, director de la cantera, y Pedro Luis, su mano derecha. Sus razones, aquí.

Sus motivos

"Es una decisión difícil, hay un componente profesional y personal que hace que tome la decisión, la mejor para mí, para mi futuro y para mi familia. Creo que cualquiera en mi situación la tomaría. Agradezco al club, a mis compañeros, al consejo y a Arturo Elías su comprensión y compañerismo. Estoy muy orgulloso del trabajo realizado. También mi reconocimiento al cuerpo técnico y jugadores porque son los protagonistas de la temporada".

La mejor decisión

"El club ha puesto todas los medios para que siguiera aquí, pero tomé mi decisión y creo que es la mejor, para el Oviedo y para mí".

Los tiempos

"Calcular los tiempos en el fútbol es imposible. He trasladado en tiempo y forma mi decisión a la directiva para que tuvieran tiempo para trabajar. No me siento responsable de la noticia. Estoy tranquilo. La base del proyecto no es un director deportivo. Creo en el trabajo en equipo, lo que se ha conseguido no es por Rubén Reyes, sino por el trabajo conjunto, la directiva, el grupo Carso.... Están comprometidos. Un club no está basado en una persona".

Lealtad

"Igual que el año pasado hablé con el Oviedo antes que con el Rayo, les he trasladado que no me iría a un club de Segunda. He sido leal, comprometido, todo lo he hecho por el club. Me he adaptado a las condiciones económicas y me he involucrado. Y eso es lo que hay que valorar".

"Sí crep que he sido leal. Que me llamen para interesarme por mis delanteros es normal, la única diferencia es que yo no cuento nada".

"En el fútbol hay que estar cien por cien de rendimiento. Y mi vida me pide estar donde tengo que estar, tengo una oportunidad extraordinaria. No comparto todo lo que se habla de la situación. Ha habido muchos cambios en la dirección deportiva y esto es fútbol. El Oviedo está en una situación mejor que hace un año. Yo no soy el responsable de todo lo que ha sucedido. Es un trabajo en equipo. He sentido el cariño de la gente".

Nota al equipo

"La nota al equipo es extraordinaria. El trabajo del entrenador y jugadores ha superado cualquier expectativa. Estando ahí quieres más, pero se ha acabado la temporada 25 puntos sobre el descenso, empatado con el sexto, la mejor puntuación de la historia en Segunda… Es un sobresaliente".

Su trabajo

"He hecho todas las renovaciones que tenía que hacer. Los que están en último año de contrato han mostrado una evolución y hubiera sido un error dejarlo para el último año. Quedan las cosas organizadas, con una secretaría técnica con una información muy importante y preparados para el futuro".

Malestar por su salida

"Entiendo que haya malestar, pero no cambia lo que he dicho. Soy el último traspaso del Oviedo, me fui en una situación complicada pero dejando un valor. Me voy dejando un valor y unas circunstancias económicas mejores, con ingresos por clasificación, con reestructuración que me dejó menos salario liga y tuve que tener clama en los mercados. No utilicé ni la parte proporcional de CVC que me correspondía. No cambiará mi sentimiento por el club y siempre voy a ayudar al Oviedo".

Posible renovación

"El club quería alargarme el contrato y no se dio la situación. Venía en unas condiciones sabiendo lo que había pasado para llegar aquí y mi compromiso estaba intacto. Durante el año se dieron cambios y circunstancias y vas cambiando de pensamiento. Pero no ha cambiado de mi forma de trabajar. Nadie del consejo me reprochó nada, ni Arturo que hablé ayer con él, solo me dan las gracias".

Relación con la directiva

"La relación con el consejo estos últimos días ha sido normal. Hemos intentado colaborar todos, buscando el mejor escenario. Creo en las personas que son profesionales. No creo en los tiempos. El club tiene que estar preparado para el cambio. Esto es fútbol. Sabemos lo que hay y los cambios que hay. El Oviedo tiene que pensar en grande, tiene que dar un paso más el año que viene. He recibido un trato excepcional".

Su relación con Ziganda

"Con Ziganda, ha habido conexión y respeto, con diferencias mínimas, pero muy positiva. El consejo sabe mi opinión: el Cuco debe renovar. Por resultados. No tengo nada que profundizar, nada lo que se dice es real".

Su sustituto

"No me han pedido consejo para mi sustituto. Siempre le tenderé la mano al Oviedo".

Borja Sánchez

"Es lo único que no he podido conseguir. Queríamos desde hace meses que renovase, pero no hubo posibilidad. Borja ha tenido una profesionalidad exquisita. Debe seguir en el Oviedo, es un orgullo para todos los oviedistas. Lo siente, trabaja y está creciendo. Yo perdí la oportunidad pero creo que el club la puede lograr".

Insiste en sus motivos

"Ha habidos motivos profesional y personales, por eso he tomado la decisión. Cualquier decisión que se tome tiene ambas motivaciones. No pondré excusas al Oviedo, Es mi decisión y asumo que hay gente que le fastidie, pero eso es que hay un buen trabajo".

Deja un fichaje

"Yo ficho un jugador y se sabe. Ha llegado Braat, es un portero con unas condiciones bárbaras, trabajo de la secretaría técnica, que lo encontraron y lo supervisamos. El Oviedo está en predisposición de tener 3 porteros".

¿Fichará a un jugador del Oviedo?

"No tengo interés en ningún jugador del Oviedo ni voy a fichar a ningún jugador del Oviedo".

Su valoración

"Hay un resultado esta temporada acorde a la plantilla que tenemos. Por detalles podíamos estar en play-off, pero también más abajo. El club tiene que ver qué estrategias tiene que seguir para fortalecerse".

La cantera

"Están aquí los responsables de cantera acompañándome. Ha sido una relación buena, se llegan a consensos, relación fluida, de respeto, educada, positiva. La labor de la cantera se va a seguir viendo estos años. Seguirá creciendo, los resultados están ahí. El Vetusta ha ascendido con juveniles, el División de Honor también ha logrado buenos resultados. Promocionar a jugadores en estadios superiores les hace evolucionar más rápido. Hemos priorizado eso a ser campeones en algunas categorías".

Su mejor y su peor momento

"El mejor momento es ver que un club que empezó con dudas y poca gente en la grada, con muchos fichajes. Ver cómo acabó el estadio, la haka de los jugadores, es un orgullo ver el estadio lleno. Y el peor momento es este".