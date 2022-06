La carrera por Borja Sánchez: sus pretendientes aceleran

Es el asunto del verano para el Oviedo. La espina clavada en la gestión de Rubén Reyes tras once meses en el despacho. Borja Sánchez, el “10” azul, ya está de vacaciones y no está nada claro que regrese para hacer la pretemporada del Oviedo. El curso finalizó, el atacante no renovó y su futuro está en el aire. El buen final de Liga del equipo azul acercó posturas entre las dos partes, pero sin llegar a un acuerdo. Ahora varios equipos llaman a su puerta. El culebrón se resolverá pronto. “Puede ser cuestión de días”, apuntan fuentes cercanas. Su contrato expira en este mes y las llamadas se han multiplicado en los últimos días para abordar su futuro.

De momento, el jugador se irá de vacaciones con una oferta de renovación del Oviedo encima de la mesa y varios equipos interesados en sus servicios y en contacto con su agente, el asturiano Juan Mata. Rayo Vallecano, Valladolid, Elche y Getafe son algunos de los equipos que han mostrado interés en conocer la situación del jugador en las últimas semanas. En el caso del club azulón, que tiene como director deportivo a Rubén Reyes, su seguimiento a Borja se remonta a meses atrás, según fuentes conocedoras de la operación. El exdirectivo del Oviedo dijo ayer que no pensaba fichar a ningún jugador del Oviedo, pero el club azulón sí preguntó por Borja antes de que Reyes cerrase su llegada al Getafe y pasase a ser su máximo responsable deportivo. El Mallorca también pujó hace meses por el mediapunta, pero la opción balear no parece convencer al futbolista. Valladolid, Elche y Rayo Vallecano llevan siguiéndole toda la temporada. En el club vallisoletano, recién ascendido, lo están haciendo bajo la influencia de Pacheta, extécnico azul, que conoció a Borja siendo cadete del Oviedo y lo tiene desde entonces en alta estima. El ovetense siempre ha sostenido que el Oviedo es el club de su vida, que quiere triunfar de azul, pero la opción de poder jugar en Primera puede propiciar su salida, más aún si se tiene en cuenta la tardanza del club carbayón en renovarle, algo que se admite en la entidad con mucho pesar. El apartado deportivo será clave en la decisión de Borja y precisamente por eso el final de temporada de los azules, rondando el play-off, es una baza importante para el Oviedo. Al menos eso creen en el club. “Si percibe que podemos subir a Primera, podría quedarse”, apuntan fuentes del Oviedo. Al mediapunta, de cara al mercado, le favorece su buen papel en los últimos partidos de Liga, con dos goles en las dos últimas jornadas y echándose el equipo a la espalda ante rivales de peso. En global, el ovetense finalizó el curso con nueve pases de gol y cinco tantos, sus mejores cifras desde que está en el primer equipo. Desde el cuerpo técnico se apunta también a su buen rendimiento defensivo, que ha mejorado a las órdenes del Cuco. “Esperemos que siga mejorando con nosotros”, desean desde el Oviedo.