La despedida de Rubén Reyes: “El Oviedo seguirá creciendo: no depende de una sola persona”

La puesta en escena para la última rueda de prensa de Rubén Reyes fue significativa. Delante de él, accedieron a la sala de prensa del Carlos Tartiere Roberto Suárez, Mario Prieto, Álex Díaz, todos ellos miembros de la secretaría técnica, además de Rivas y pedro Luis, encargados de la cantera, y de Mata, gerente, y César, encargado de relaciones institucionales. Algunos minutos antes había entrado Miguel Sanz, responsable del área social. No se vio sin embargo a ningún miembro del consejo ni a Federico González, asesor de Carso. Reyes hizo varias referencias al grupo de trabajo que durante estos meses le había apoyado en el club azul, habló de la importancia del trabajo en equipo y calificó de exitosa la temporada. La despedida, con el freno de mano puesto para no entrar en las cuestiones que le habían alejado del Oviedo, sirvió además para conocer algunos detalles del legado que deja con su salida al Getafe.

“Calcular los tiempos en el fútbol es imposible. He trasladado en tiempo y forma mi decisión de irme a la directiva para que tuvieran tiempo para trabajar. No me siento responsable de que la noticia se haya filtrado y estoy tranquilo”, las primeras reflexiones del asturiano fueron dirigidas a la forma de su salida.

Reyes recibió la llamada del Getafe en plena recta final de la competición, con el Oviedo jugándose entrar en el play-off de ascenso. Ocultó las conversaciones a la directiva, aceptó la oferta madrileña y fue entonces cuando se filtró la operación. Reyes trató de permanecer en un segundo plano, pero la situación era insostenible. De ahí que la resolución del contrato se hiciera pública el lunes. “También el año pasado hablé con el Oviedo antes de decirle nada al Rayo…”, contestó cuando se le preguntó si había sido leal al club azul. “Yo creo que sí he sido leal y comprometido. Me he adaptado a las condiciones económicas del Oviedo y me he involucrado”, añadió.

Para Reyes, en la decisión “hay un componente profesional y otro personal. Busco lo mejor para mí, para mi futuro y para mi familia. Creo que cualquiera en mi situación tomaría una decisión así”.

Aclaradas las razones de su marcha, Reyes se mojó sobre asuntos concretos en la plantilla carbayona. La primera, la labor de Ziganda. “Ha habido conexión y respeto, con diferencias mínimas, pero con una relación muy positiva. El consejo sabe mi opinión: el Cuco debe renovar. Lo merece por los resultados”. Porque para Reyes, la temporada ha sido “extraordinaria. El trabajo del entrenador y jugadores ha superado cualquier expectativa. Es de sobresaliente”.

Lamentó a continuación el asturiano no haber logrado amarrar la continuidad de Borja Sánchez: “Es lo único que no he podido conseguir. Queríamos que renovase desde hace meses, pero no se ha dado esa posibilidad. Borja ha tenido una profesionalidad exquisita y debe seguir en el Oviedo poque es un orgullo para los oviedistas. Siente al club, trabaja día a día y está creciendo. Yo perdí la oportunidad de renovarle, pero creo que el club lo puede lograr”.

Ahora, Reyes inicia una nueva etapa en Getafe, en un club en el escaparate de Primera, aunque no perderá de vista al Oviedo. “A este club siempre le tenderé la mano”, señaló antes de ser claro: “No tengo interés en ningún jugador ni voy a fichar a ningún futbolista del Oviedo”.

Reyes abandona el club azul con la sensación de que su misión, que parecía mirar al medio y largo plazo, se interrumpe antes de tiempo. Lo hace para afrontar otro reto pero mantiene que el trabajo que se hace en el Oviedo seguirá dando sus frutos: “La base del proyecto no es un director deportivo. Creo en el trabajo en equipo, lo que se ha conseguido esta temporada no es por Rubén Reyes, sino por el trabajo conjunto de la secretaría técnica, la directiva, el grupo Carso.... Están todos comprometidos. El club seguirá creciendo, no depende de una sola persona”.