Brugman, todavía mediocentro del Oviedo, se despidió esta mañana del club azul en una cariñosa carta dedicada al oviedismo. El uruguayo, uno de los más destacados en la temporada, vino a préstamo cedido por el Parma italiano y su futuro, en principio, está lejos de la capital asturiana. El pivote ha sido uno de los grandes descubrimientos de la campaña, siendo un fijo todo el curso y revalorizándose por su buen papel. En la carta, Brugman agradece el apoyo de toda la afición. A continuación, su despedida.

Llego el momento de despedirme de ustedes y del Real Oviedo. Ha sido una temporada muy bonita a su lado, he disfrutado mucho vistiendo estos colores, jugando ante una afición tan espectacular y descubriendo Asturias. Quiero agradecer a mis compañeros todo lo que hemos compartido y vivido esta temporada, hemos aprendido y crecido juntos y me llevo grandes recuerdos de aquí. Luchamos unidos en todo momento, con orgullo valor y garra, por eso me voy contento del trabajo que hicimos. También quiero dar las gracias al cuerpo técnico y a los empleados del club por su cariño y dedicación, día tras día, fue un placer trabajar con ustedes. Por supuesto quiero hacer una mención especial a ustedes, oviedistas, que nos han hecho sentir siempre muy queridos a mí y a mi familia.

Les deseo mucha suerte en el futuro, carbayones.

Hala Oviedo, siempre