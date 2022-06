Sheyla y el “Presi” del Oviedo, una amistad forjada en el dolor: "Es un crack"

Ella, madrileña de 22 años. Él, ovetense de 52. Una futbolista, un presidente de club y una historia de casualidades que ha cuajado en una gran amistad oviedista. “El ‘presi’ es un crack, está para salir a jugar”, dice Sheyla Andrino, la joven jugadora del Femenino, que ayer se “escapó” de la sobremesa en la comida de despedida del Oviedo Femenino para fotografiarse con Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo. Vallina fue su gran apoyo durante la recuperación lesión que padeció en septiembre del año pasado. “Fue contra el Seagull, yo iba corriendo por la banda y la entrenadora rival metió el pie, no pude mantener el equilibrio y me rompí la rodilla”, explica la jugadora.

Al día siguiente fue operada. Y a los pocos días acudió a completar su recuperación en una clínica de la ciudad. Allí estaba Vallina, como cada día, tratándose del ictus que sufrió en abril de 2020. “Nunca te vi una mala cara, tuviste una actitud brutal”, le dice el presidente a la jugadora, que bromea: “Pues a ver si me renuevas...”. El presidente y la jugadora coincidían prácticamente todos los días. Allí hablaban de la vida, del fútbol y del Oviedo. “Esta ya es una oviedista total”, dice Vallina. Y eso que Sheyla llegó al Oviedo en junio del año pasado procedente del Madrid Club de Fútbol para vivir su primera experiencia lejos de casa. La fatídica lesión le trastocó los planes. Hubo momentos duros. También por asuntos familiares. Por eso agradece el apoyo diario del máximo mandatario azul, que ayer volvió a felicitar a las jugadoras por la permanencia. “Para mí fue una suerte y un descubrimiento”, asegura la defensa. “Ya te lo dije: saldrías de esto”, recalca el presidente. La jugadora madrileña pudo recuperarse a tiempo para el final de Liga. “Me dije a mí misma que no me lo perdería. No pude estar en casi toda la temporada pero estoy muy contenta por haber regresado a tiempo

Álex Rodríguez seguirá como entrenador

El Oviedo Femenino celebró ayer una comida de despedida tras lograr la permanencia en Segunda ante el Santa Teresa a la que acudieron todos los miembros del club. El técnico del Oviedo, Álex Rodríguez, confirmó que, salvo imprevisto, seguirá siendo el entrenador la siguiente temporada.