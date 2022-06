El Oviedo no da por perdido a Brugman

Fue sin duda el descubrimiento de la temporada. En el Oviedo se refieren a él como “el mejor mediocentro en los últimos veinte años”. Brugman, uruguayo, llegó al club azul sobre la bocina, en el último día de mercado y, de momento, se va agradecido por todo lo vivido. Deja tres goles, seis asistencias, liderazgo en el centro del campo, un rendimiento notable en su primera temporada en España y un deseo palpable en todos los estamentos del Oviedo: que siga un año más vistiendo de azul. Está difícil, pero no imposible. A favor del equipo azul juega la predisposición del futbolista, que estuvo a préstamos del Parma italiano. Tanto él como su familia se adaptaron a la perfección al club y a la ciudad.

Prueba de ello es que el propio Brugman comentó en la comida de despedida del equipo que de momento no dejaría su domicilio en Oviedo. Por si las moscas. En la entidad se buscarán fórmulas para intentar su continuidad, que pasan en todos los casos con llegar a un acuerdo con el Parma, propietario de los derechos del mediocentro uruguayo hasta 2023. El club italiano, que milita en la segunda categoría, no contaba con Brugman la pasada campaña, por lo que el escenario más probable es una salida o una renovación. Al uruguayo no le faltarán ofertas debido a su buen año en España.

El Oviedo contaría con la buena predisposición del jugador, aunque se tendría que rascar el bolsillo. El pasado curso únicamente le pagaba el 50% de su ficha. De momento, mientras se resuelve su futuro, el uruguayo se despidió ayer del oviedismo con una cariñosa carta. “Ha sido una temporada muy bonita a su lado, he disfrutado mucho vistiendo estos colores, jugando ante una afición tan espectacular y descubriendo Asturias. Quiero agradecer a mis compañeros todo lo que hemos compartido y vivido esta temporada, hemos aprendido y crecido juntos y me llevo grandes recuerdos de aquí”, indicó el jugador.

“Luchamos unidos en todo momento, con orgullo valor y garra, por eso me voy contento del trabajo que hicimos. También quiero dar las gracias al cuerpo técnico y a los empleados del club por su cariño y dedicación, día tras día, fue un placer trabajar con ustedes. Por supuesto quiero hacer una mención especial a ustedes, oviedistas, que nos han hecho sentir siempre muy queridos a mí y a mi familia. Les deseo mucha suerte en el futuro, carbayones. Hala Oviedo”, finalizó el uruguayo.