A la espera del director deportivo, el Oviedo no para y los directivos del club gestionan la plantilla de forma interina. Una de las labores que están asumiendo Federico González, asesor de Carso, y David Mata, gerente, que están al mando deportivo del club, es contactar con los jugadores que finalizan contrato con el Oviedo para comunicarles los planes.

Uno de ellos es Mossa, que está pendiente de saber las intenciones del club, aunque lo previsible según su entorno es que no continúe vistiendo la camiseta carbayona.

Christian Fernández es otro de los que acaba contrato y en su caso sí que no había ninguna duda de que no seguiría en el Oviedo, tras apenas contar para Ziganda en este ya pasado curso, el sexto desde su llegada al Oviedo. Federico y Mata se reunieron con él el viernes y le comunicaron la decisión, que no le pilló por sorpresa.