Una gala con mucho oviedismo: así fue el encuentro de los veteranos carbayones

En ocasiones el fútbol es lo de menos. No se trata de un balón ni de un deporte. El ingrediente es el sentimiento. “Esto, esto es el Oviedo”, decía ayer Vicente González-Villamil, leyenda azul y presidente de la Asociación de Veteranos (AVRO), traje y corbata para la ocasión, ante 150 miembros de la entidad. Había jugadores que llegaron a Primera y triunfaron con el Oviedo, como Javier, Juan Manuel, Tomás, Vili o Berto.

También alguno de etapas más recientes, como Raúl o Jaime. Otros que no llegaron a jugar ni un minuto con la zamarra azul también estuvieron en una gala anual que destiló oviedismo, sentimiento azul y muchísima emoción. “No olvidaremos esto en la vida, le habría encantado estar aquí”, acertaba a decir entre lágrimas María Jesús Capella, la viuda de Amor Miralles, el secretario de los veteranos, fallecido el pasado febrero. “Sin él, dirigir esta asociación hubiese sido imposible”, dijo Vicente.

La familia de Amor (su viuda, sus dos hijas Cote y Paula y su único nieto, Enol) protagonizaron el momento destacado de la gala azul, en la que se premiaron a varios oviedistas y, como no podía ser de otra manera, se habló largo y tendido de la actualidad del equipo. Acudieron expresamente a la ocasión Salamanca y Prados, exjugadores de la década de los ochenta, que pasaron el fin de semana en la ciudad. Manuel Paredes, vicepresidente del Oviedo, acudió al acto en representación del club junto a Miguel Sanz, responsable del área social, y Antonio Rivas, director de la cantera. También estuvo Mario Arias, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo. “Hay que fichar un director deportivo ya”, se escuchaba en los corrillos del restaurante, a las afueras de la ciudad. Entre los veteranos había una opinión unánime: el Oviedo ha hecho una buena temporada y hay una base para el curso que viene. Lo importante, sostenían los exjugadores, es acertar en las decisiones. Thompson, exmediocentro del Oviedo, lo explicaba así. “El equipo tuvo estabilidad, que se necesitaba, pero la marcha de Reyes ha vuelto a cambiar todo. A ver si el club puede cerrar rápido el sustituto”.

Tomás, otro que jugó en la medular azul, aseguraba que la situación actual “hace recordar a lo que pasó el año pasado y se necesitan decisiones ya”. Aunque hay optimismo: “Tenemos muchos jugadores importantes con contrato y eso es una garantía”. Vili, uno de los más alegres, mostraba su confianza: “Estuvimos muy cerca de jugar el play-off, pero lo positivo es que tenemos unos buenos cimientos para la temporada que viene”. Con él coincidía Juan Manuel, que se sentó en la mesa junto a Paredes. “Fue una pena no jugar el play-off, pero la temporada fue buena. Tenemos un equipín apañado”. Tras la misa y antes de la comida, Vicente hizo entrega de los premios anuales de los veteranos. Las insignias de plata, para aquellos que no llegaron a jugar en el primer equipo, fueron para Andrés Avelino López, Alberto Hevia, José Luis Asensio Iglesias, Gabino Rodríguez y Quimarán, aunque este último no pudo recogerla al estar aislado por covid.

Las de oro fueron para César Blanco, Julio Piñán, Javier Álvarez, Quini y para la familia del fallecido Amor, que aunque no llegó a jugar en el Oviedo fue merecedor de esta insignia por su gran “trayectoria”. La comida se alargó toda la tarde y se cantó a capela el himno del Oviedo con un deseo: un ascenso a Primera.