Ziganda ha decidido no continuar en el Oviedo como entrenador en la siguiente temporada. El navarro se lo comunicó esta mañana al club azul en una reunión celebrada en el Tartiere y se trata de una “decisión meditada”, como así trasladó el ya ex entrenador azul a los rectores. Ziganda no tenía todavía una oferta de renovación del Oviedo encima de la mesa, pero la intención de la directiva era que el entrenador siguiese en el cargo la temporada que viene, aunque la última palabra sería la del director deportivo que llegue a la entidad. ¿Cuál es entonces el motivo del adiós del Cuco?

Relacionadas Los motivos del adiós de Ziganda en el Oviedo