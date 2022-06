El Oviedo espera por Lalo: las negociaciones de una decisión inminente

El Oviedo entra en la fase decisiva para contratar un director deportivo a la espera de la respuesta de Lalo Arantegui, Los contactos entre los miembros del club y el maño, que se encuentra en Zaragoza, donde reside, se intensificaron ayer.

El Oviedo, según fuentes cercanas a la operación, ya le ha trasladado una propuesta en firme y está a la espera de conocer la respuesta del ex del Huesca y del Zaragoza, que irrumpió con fuerza en el proceso de selección y es uno de los mejores situados, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Lalo, que actualmente es director de nuevos proyectos de la agencia de representación Promoesport, quiere volver a trabajar en un club tras su etapa en dicha agencia. Al Oviedo le encaja bien el perfil del directivo, que justamente hace un año estuvo muy cerca de recalar en el Valladolid, una opción que finalmente no fructificó. Los parámetros económicos en los que se mueve el directivo son acordes a los que maneja la entidad azul.

Paralelamente, otros candidatos siguen optando al puesto de director deportivo del Oviedo por si no se concreta la opción de Lalo, la que cuenta con más avales entre los gestores del club en la ciudad. No obstante, la última decisión la tiene Arturo Elías, el máximo accionista de la entidad, al quite desde México. Por eso, porque no sería de sorprender un volantazo, en los despachos del Oviedo no se atreven a aventurar quién será el sustituto de que Rubén Reyes.

Tito Blanco y Toni Cruz siguen en la terna mientras se espera por Lalo, y los dos están dispuestos a comprometerse con el Oviedo. Tito ya fue candidato el año pasado, cuando Rubén Reyes acabó siendo el elegido. El ya exsecretario técnico del Alavés, que suele trabajar con un amplio grupo de trabajo, tiene una relación fluida con los miembros del club, especialmente con Federico González, su interlocutor principal desde hace un año.

La opción de Toni Cruz, ex de Las Palmas, llegó a través de un ofrecimiento y fue bien valorada por algunos miembros del club, que siguen teniendo su nombre encima de la mesa. Cruz destaca por ser un directivo con amplia experiencia, estaría dispuesto a llegar al Oviedo y considera que el proyecto carbayón casaría con su manera de trabajar. Su opción sigue a la espera de Lalo.

Lo que ha dejado claro el proceso de selección para encontrar un director deportivo en el Oviedo es el amplio debate interno que ha generado la elección, con diferentes miembros del club apostando por uno u otro perfil a la espera de conocer la posición de México. El único que generó consenso absoluto fue Chema Aragón, el elegido, que finalmente no pudo salir del Mirandés y a su pesar se quedó sin la dirección deportiva del Oviedo. La búsqueda de un responsable una vez que Aragón se puso cuesta arriba ha tenido opiniones encontradas entre las diferentes sensibilidades de la entidad. A groso modo: el consejo y César Martín por un lado y Federico González y David Mata por otro. El Oviedo, aseguraba ayer el club, espera no dilatar más allá de estos días la llegada del director deportivo.

Un puesto muy inestable

En el Oviedo hay una máxima en la elección del director deportivo: debe haber continuidad para estabilizar el proyecto. El equipo azul lleva siete temporadas en Segunda y en esta etapa ha tenido seis responsables deportivos, lo que es sinónimo de estabilidad, como así asumen en el club azul. Hay un dato esclarecedor: solo Ángel Martín González completó dos temporadas seguidas en el puesto de responsable deportivo, en las 2016/2017 y la 2017/2018, cuando sustituyó en el puesto a Carmelo del Pozo. Este último fue el secretario técnico azul en el año del ascenso y estuvo media temporada en Segunda, siempre con Joaquín del Olmo por encima de las operaciones. Luego llegó el anteriormente citado Ángel Martín González, que se fue al Getafe en marzo de 2019. Lo sustituyó Michu, sobre el papel secretario técnico y director deportivo al uso, que duró pocos meses en el cargo y dimitió tras no sentirse respaldado. El siguiente fue Francesc Arnau, antes del mercado de invierno de 2020. Tras su fallecimiento en mayo de 2021 Rubén Reyes llegó al puesto. Ahora se busca sustituto.