Así llegó Tito a la dirección deportiva del Oviedo: crónica de una jornada frenética

No se trataba de meter goles, no había portería ni equipo contrario, pero las últimas horas en el Oviedo tuvieron la tensión propia de una última jornada liguera. En vez de estar pendientes de los resultados, los dirigentes atendían constantes llamadas y mensajes. Se caían opciones prioritarias y otras que no lo eran tanto aparecían en el camino. Todo, para dejar atado a un nuevo director deportivo y empezar la reconstrucción tras la marcha de Ziganda.

La jornada, sin anuncios oficiales al cierre de esta edición, finalizó con la elección final del club de Tito Blanco para sustituir a Rubén Reyes en la dirección deportiva. El Oviedo espera su llegada en las próximas horas para que el valenciano se haga cargo del equipo. La entidad azul le atará, al menos, para los dos próximos cursos. La candidatura del valenciano, de 50 años, pasó a ser la favorita después de que Lalo Arantegui rechazase por la tarde la oferta que le trasladó el Oviedo. Paralelamente, el club azul exploró más opciones al margen de Tito y Lalo hasta el último minuto. Literalmente. Los acontecimientos se precipitaron el lunes por la noche, después de que el club le comunicase su oferta a Lalo. Este quedó en responder al día siguiente. El Oviedo esperaba la respuesta, pero percibió dudas en el maño. Por eso, por si no fructificaba, seguían adelante más opciones y había cierta tranquilidad. Tito estaba en la recámara, contaba con buenos informes y además se mostraba dispuesto a aceptar el cargo. Pero una opción que se coló a última hora de forma sorpresiva y con mucha fuerza fue la de Toni Cruz, exdirector deportivo de Las Palmas. El canario se desplazó el lunes a la capital asturiana y ese mismo día estuvo reunido con los dirigentes del club hasta por la noche en un hotel de la ciudad. César Martín, David Mata y el consejo estuvieron deliberando con el director deportivo, que les presentó un hipotético proyecto para el conjunto azul. Hablaron durante horas. Mientras tanto, Federico González, asesor de Carso, exploraba otras opciones y no acudió a la reunión con Cruz, demostrando de esta forma que la elección de un director deportivo ha sido motivo de grandes diferencias en el seno del club. Arturo Elías, máximo accionista y al quite desde México, estaba debidamente informado de todos los movimientos e incluso llegó a hablar directamente con algunos de los candidatos. La luz se apagó en Oviedo con Lalo como principal favorito, Tito de segunda opción y Toni Cruz en la terna después de causar una buena sensación a los directivos Oviedo, especialmente a César. El día en la ciudad, festivo por Martes de Campo, amaneció muy pronto con una reunión mañanera en el Tartiere: Ziganda comunicaba su decisión de no seguir en la entidad como entrenador y no esperar por un nuevo responsable deportivo. Ese movimiento aceleró la búsqueda del sustituto de Reyes a todos los niveles, debido a que en pocas semanas el Oviedo se había quedado sin sus dos principales puntales del proyecto. A primera hora de la tarde, la entidad seguía esperando por Lalo, al que no acababa de convencer del todo la oferta, pero tampoco optaba por rechazarla. “Está difícil”, sostenían fuentes cercanas al exdirector deportivo de Zaragoza y Huesca. Había, pues, comunicaciones a tres bandas: Lalo, Tito y Toni Cruz. Las horas pasaban sin llegar a una solución. Todo se precipitó por la tarde y casi a la vez. El Oviedo, pasadas las 17.30 horas, le comunicó a Toni Cruz que descartaba su candidatura, decidiéndose de esta forma por otro candidato, aunque le recalcó su buena sensación por su “perfil, experiencia y seguridad”. El canario puso rumbo al aeropuerto tras conocer la posición del Oviedo y cogió un vuelo de vuelta a Las Palmas de Gran Canaria, donde reside. Mientras tanto, Lalo comunicaba su decisión final al Oviedo: no aceptaba la oferta azul para la dirección deportiva. El maño, actualmente en la agencia Promoesport, agradeció al club la confianza mostrada y “la educación y el cariño”, según fuentes cercanas a la operación, pero aseguró que no era su momento en el Oviedo, un equipo al que le deseó la mejor. Tito Blanco, que siempre estuvo en la recámara y bien situado, tenía vía libre tras este último movimiento. Federico González es su aval en el club. El directivo, que ocupó este curso la secretaría técnica del Alavés y anteriormente fue director deportivo del Levante, habló con el Oviedo hace semanas, mostró su predisposición a aceptar la oferta, aunque en los últimos días no confiaba demasiado en acceder al cargo porque no había recibido ninguna comunicación del club. Además, Tito ya se quedó con la miel en los labios hace justamente un año, cuando recibió una oferta del Oviedo. Finalmente, el club eligió a Rubén Reyes y Tito acabó en la secretaría técnica del Alavés, de donde ya se ha desvinculado. Ahora llega su momento. Exfutbolista de Albacete, Toledo o Jaén, entre otros, Tito fue también director deportivo del combinado de la AFE, el sindicato de los futbolistas. Destaca por ser un directivo muy metódico al que le gustan los proyectos a largo plazo. Tito pudo haber sido secretario técnico del Barcelona si el candidato Víctor Font hubiese ganado las elecciones presidenciales. La previsible llegada al Oviedo de Tito llegó tras numerosos cambios de opinión en el Oviedo. Chema Aragón, del Mirandés, fue el primer elegido y el único que creó consenso total en el club azul, aunque no pudo llegar por la negativa de su club a dejarle salir. Tras negociaciones nocturnas, ofertas rechazadas y mucha tensión, los focos se sitúan en Tito Blanco.