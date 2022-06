La reunión en la que Ziganda dijo adiós: “Prefiero irme bien del Oviedo a acabar mal”

A un lado de la mesa de una sala del Tartiere, Jorge Menéndez Vallina, presidente; Federico González, asesor del grupo Carso, y César Martín, director de relaciones institucionales. Al otro, el Cuco Ziganda, todavía técnico del Oviedo. En el trasfondo, una decisión meditada que el navarro comunicó ayer tras semanas de espera y reflexión: “No voy a seguir la temporada que viene en el Oviedo, os doy las gracias por la confianza y el apoyo de estos años”. Tocaba fin, pues, a la etapa de Ziganda tras dos años y medio en el cargo. Se va el entrenador que más duró en el banquillo carbayón en Segunda División tras dejar al equipo con la mejor puntuación en seis años, a un paso del play-off de ascenso a Primera.

La decisión del navarro, que tiene ofertas de varios equipos y podría entrenar al Huesca del exazul Ángel Martín González, no se esperaba en el club, que no obstante sabían que su “no continuidad” era una seria posibilidad. En los rectores de la entidad apostaban por Ziganda como entrenador para la siguiente temporada, pero todo estaba supeditado a la llegada del nuevo director deportivo. El técnico finalizaba su contrato este mes y debido a la falta de un responsable todavía no había recibido una oferta de renovación, al contrario que el año pasado. En su última comparecencia en el Tartiere dejó la puerta abierta a seguir.

Ziganda decidió no esperar al nuevo responsable, considerando que su etapa en la entidad había finalizado. “Han sido años muy buenos”, expuso el navarro a los gestores de la entidad. El técnico, feliz en la ciudad, enmarcó su decisión en el desgaste propio de la figura del entrenador. “Prefiero irme bien del Oviedo a hacerlo mal y que me acaben echando”, llegó a decir a los presentes, dando una y otra vez las gracias por la confianza y deseando suerte a la entidad. Ziganda estaba plenamente adaptado a la vida ovetense, pero considera que su fin de ciclo ha llegado, dejando al equipo en una buena posición tras un gran final de temporada.

El Cuco contaba con respaldo en el club, incluso parte de la afición la despidió con una ovación en el último partido de Liga en el Tartiere, pero lo cierto es que en esta última temporada no todo fue un camino de rosas para el técnico.

El navarro fue renovado hace un año antes de la llegada de Rubén Reyes a la dirección deportiva. El Cuco no era el entrenador del ya exdirectivo, aunque asumió su continuidad. La relación entre ellos fue correcta en lo personal, pero Ziganda estuvo muy cerca de ser cesado tras una mala racha en la primera vuelta. En aquellos momentos, según fuentes cercanas al entrenador, el técnico no notó el respaldo suficiente a su trabajo. Tampoco desde México. La victoria ante la Ponferradina le salvó de un despido seguro de no sacar ese encuentro adelante.

Conocida la decisión del navarro, que esta mañana se despedirá del Oviedo dando una rueda de prensa, el club debe ponerse en marcha para buscar un nuevo entrenador. En poco menos de un mes el conjunto carbayón se ha quedado sin director deportivo y sin técnico. En el Oviedo se respira cierto nerviosismo por la situación y, a falta de la llegada del director deportivo, que salvo sorpresa será finalmente Tito, ha acelerado ya las gestiones para encontrar sustituto al Cuco. Miembros del club llamaron ayer a Bolo, que saldrá de la Ponferradina, para conocer su situación. También ha habido gestiones con representantes de otros técnicos de Segunda. La entidad azul quiere tener listas las piezas maestras del nuevo proyecto para empezar con ilusión la etapa post Ziganda. “Saldremos adelante”, confían en el Oviedo.