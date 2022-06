Tras despedir a Ziganda esta mañana, Tito Sánchez será el nuevo director deportivo del Oviedo por las dos próximas temporadas. Llega al club azul tras un largo proceso de selección en el que el fichaje de Chema Aragón fue imposible y la opción de lalo Arantegui se cayó por la negativa del entrenador a encarar el proyecto. Ahora, el nuevo director deportivo se compromete por las dos próximas campañas para dirigir el proyecto deportivo y suceder a Rubén Reyes.

“Llego con mucha ilusión, con responsabilidad, pero con firmeza y con una preparación con experiencia y formación. Me alegra estar aquí. Cuando te ofrecen el Oviedo no puedes decir que no”, explicó el nuevo director deportivo a los medios del club. “Del Oviedo me vienen a la mente partidos como jugador en el antiguo Tartiere. Siempre he visto a una afición entregada a su equipo, en una ciudad que se respira fútbol. En los últimos años ha vivido situaciones complicadas, ha hecho un gran año, cerca de la promoción. Que te den la posibilidad de dirigir a un club con tanta historia y presenta me llena de orgullo e ilusión. Pero también de responsabilidad”.

Tito se pone ya manos a la obra: “Te pones en modo trabajador del Oviedo y estoy preparado para empezar a funcionar y dar los retoques que se necesiten para competir en Segunda”.

El comunicado del club azul es el siguiente:

“El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Vicente Blanco Sánchez "Tito" por el que el alicantino se convierte en director deportivo del Real Oviedo para las dos próximas temporadas.

Tito Blanco, natural de Benidorm, tiene 50 años y llega al Real Oviedo procedente del Deportivo Alavés, donde ocupó el cargo de adjunto a la dirección deportiva desde agosto de 2021.

Tras una amplia carrera como futbolista, el nuevo director deportivo del Real Oviedo inició su andadura en los despachos ocupando el cargo en la AFE de 2010 a 2016, pasando después a la dirección deportiva del Levante UD del 2016 al 2019, donde siendo el máximo responsable del área deportiva, consiguiendo el ascenso a Primera División en su primera temporada, y la permanencia en la máxima categoría en las dos siguientes campañas 17/18 y 18/19.

El de Benidorm formó parte de la candidatura de Víctor Font como secretario técnico en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. En agosto de 2021 se incorporó de adjunto a la dirección deportiva del Deportivo Alavés, de donde ahora llega procedente al Real Oviedo.

La presentación de Tito Blanco como director deportivo del Real Oviedo se realizará este jueves, a las 11:00 horas en la sala de prensa del Carlos Tartiere”.