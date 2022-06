José Ángel Ziganda ha dicho esta mañana adiós al Real Oviedo tras dos años y medio al frente del club azul. El Cuco agradeció el tiempo pasado en la entidad.

Su marcha.

“Es una decisión consensuada con la familia, meditada tras unos días de reflexión y espera. No alargamos la posibilidad de seguir el año que viene. Es una ciudad muy viva, que corren las noticias, el fútbol mueve muchas cosas, sé lo que representa el Oviedo en la ciudad y aficionados. Ha sido un premio estar aquí y poder despedirme de la afición y agradecer a la gente de corazón que nos ha acompañado en estos dos años y medio.

“No pensé que estaría 2 años y medio y soy un afortunado. No voy a decir que no hubo desavenencias y que fue todo bonito, pero son cosas insignificantes en comparación con todo lo que he podido vivir. Para mi familia y para mí ha sido un lujo poder estar aquí y poder ser yo. No he intentado poner una cara cuando no la tengo, ni jugar de una manera en la que no creo. He podido ser yo. Me ha respetado muchísimo todo el mundo y eso es de agradecer”.

“Es una decisión personal y sí tengo que decir que no he tenido una propuesta del club directa. No he rechazado nada porque no ha habido una propuesta. Pero es bueno para todos”.

¿Se ha sentido desprotegido por el club?

“No me he sentido poco respaldado, el club tiene que tomar decisiones. A veces nos creemos más importantes, pero no es así. Hay un club por encima y hay que tomar decisiones.”

¿Hubiera cambiado su posición con una oferta de renovación?

“No lo sé”.

¿Entrenará esta temporada?

“He hablado con diferentes posibilidades, Mi intención es entrenar. Quiero entrenar, ahora le daré luz verde al representante con alguna opción que haya”.

Con qué se queda.

“Me quedo con la rampa del día del Ibiza. Espectacular. He tenido experiencias en clubes grandes y cuidado, la rampa fue increíble. Y me quedo con lo derbis. No los conocía y es un auténtico privilegio poder vivirlo.

Futuro del Oviedo.

“El club tiene una base, buenos jugadores, en buena edad. No están desgastados, todo lo contrario. El año que viene será más y mejor. Son buenos jugadores pero aún mejores tipos”.

El club.

“Me acuerdo después de Lugo las caras de todos, yo venía más fresco, con ganas de sacarlo. El club estaba agarrotado. A falta de soltarse para alcanzar su potencial. Este año, tuve suerte de tener a Paco y Luis Manuel cerca conmigo también… Víctor, Antonio, Marcos, Manolo, me han introducido lo que es este club. Me he identificado con todo ello. El potencial que veo es el de la rampa del último día”.

La última reunión con el club.

“La decisión estaba tomada antes del reunión. Le di las gracias a Arturo. Intentamos retomarlo, pero si doy la palabra doy la palabra. La tomé el lunes a la noche”.

¿Agotamiento?

“Han sido dos años buenísimos y dejarlo aquí es un privilegio, con buen sabor de boca en muchísima gente. Normalmente te vas por desgaste, cesado, por agotamiento… Esto es lo contrario. Me siento vivo, con energía. Pero igual empiezas año que viene y las cosas no van bien. Todo eso me ha llevado a esta decisión”.

Su evolución.

“Me he sentido muy cómodo, no he tenido que mostrar algo que no soy. Hay gente que tira del carro, que sabe escuchar, no es fácil en un equipo de fútbol, no es sencillo manejar esos egos. Pero es clave para que los clubes tiren hacia adelante”.

Su recuerdo.

“El mejor piropo, el que me dicen, ‘eres un paisano’. Me encanta. Me agrando”.

Mensaje a la afición.

“Le doy las gracias, me voy y vendrá otro y es el fútbol. Me han mostrado mucho cariño. Los activos de los clubes son los aficionados: los niños, las camisetas azules, la gente mayor… Ese motor hay que cuidarlo. Hay que echarle gasolina. Estoy muy orgulloso de haber vivido esta experiencia”.