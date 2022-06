La emocionante despedida de Ziganda: “Dejarlo con buen sabor de boca es un privilegio”

José Ángel Ziganda irrumpe en la sala de prensa con paso decidido. Lo hace con un séquito interesante. El consejo, Federico González, Mata, César… También diferentes miembros de la secretaría técnica y de las categorías inferiores. Un intento de imagen de unidad tras unos días que han acentuado las divisiones internas. El Cuco permanece ajeno a ese ruido. Ha decidido dar el paso al frente y emplea la sala de prensa del Tartiere para ofrecer sus razones. Habla pausado, firme, pero hay un momento en que se quiebra. Menciona a los exjugadores del Oviedo Paco Fernández y Luis Manuel, grandes amigos, como sus grandes apoyos en la ciudad. Bebe agua para pasar el mal trago. Y sigue con su despedida, sin cuentas pendientes ni acusaciones. En su línea. Aunque dejando claro que en ningún momento ha tenido una oferta del Oviedo sobre la mesa.

“Me voy por una decisión personal, meditada con la familia. Pero es verdad que no he tenido una propuesta del club directa. No he rechazado nada porque no ha habido una propuesta, pero creo que esto es bueno para todos”, señala. La pregunta es clara: ¿Qué hubiera pasado de mediar una oferta? ¿Hubiera cambiado su postura? Por primera vez en su intervención, el Cuco tira de freno de mano: “No lo sé… No ha habido oferta y como no la habido no puedo contestar”. Y dar por cerrada la respuesta.

Ziganda se va tras analizar la situación y tomar la decisión que mejor considera para su carrera. Y aunque no lo reconoce abiertamente, también pesa la oferta que tiene sobre la mesa. El Cuco se comprometerá con el Huesca de cara a la próxima temporada. Ángel Martín González, exsecretario técnico del Oviedo y ahora en el conjunto oscense, le llamó hace unos días para ofrecerle el puesto. Ambos compartieron vestuario en Osasuna. Y ahora se reencontrarán en El Alcoraz.

Donde sí se explaya el Cuco es en analizar las consecuencias de su paso por Oviedo. Dos años y medio que, dice, le han marcado en lo profesional y también en lo personal. “No pensé que estaría 2 años y medio, soy un afortunado. No voy a decir que no hubo desavenencias y que fue todo bonito, pero son cosas insignificantes en comparación con todo lo que he podido vivir. Para mi familia y para mí, ha sido un lujo poder estar en Oviedo y poder ser yo. No he intentado poner una cara cuando no la tengo, ni jugar de una manera en la que no creo. Me ha respetado muchísimo todo el mundo y eso es de agradecer”, expuso el navarro ante los medios.

Los momentos más recordados, están vivos en su memoria. “Me quedo con la rampa del día del Ibiza. Fue espectacular. He tenido experiencias en clubes grandes y cuidado, la rampa fue increíble”, dice en referencia al recibimiento al equipo en el último encuentro de Liga. “Y me quedo con lo derbis. No los conocía y es un auténtico privilegio poder vivirlos”, añade de inmediato.

Ziganda abandona el Oviedo después de tres campañas con una evolución de menos a más. Primero, salvó al equipo de la quema, en el tramo final de la campaña 2019/20. Después, navegó en la zona tibia, en un año algo descafeinado. El más cercano a la gloria fue el presente, con el Oviedo cerrando el curso en un séptimo puesto que le dejó a un solo paso del play-off.

El Cuco echó la vista atrás para poner en perspectiva su paso por el club azul. “Me acuerdo después de Lugo, en mi primer partido, las caras de todos… Yo venía más fresco, con ganas de sacarlo adelante. El club estaba agarrotado. A falta de soltarse para alcanzar su potencial. Este año he estado cerca de gente que me ha introducido en lo que es este club. Y me he identificado con todo ello. El potencial que veo es el de la rampa del último día”, señaló.

Para Ziganda, “han sido dos años y medio buenísimos y dejarlo aquí es un privilegio, con buen sabor de boca en muchísima gente. Normalmente te vas por desgaste, cesado, por agotamiento… Esto es lo contrario. Me siento vivo, con energía. Pero igual empiezas año que viene y las cosas no van bien. Todo eso me ha llevado a esta decisión”.

La última reflexión del Cuco es significativa. Se le pregunta qué es lo que más orgullo le ha producido de lo que le han dicho. “El mejor piropo es cuando me dicen, ‘eres un paisano’. Eso me encanta. Me agrando”.