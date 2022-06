César Martín, encargado de relaciones institucionales del Oviedo, fue el representante del club en la presentación de Tito Blanco como nuevo responsable de la parcela deportiva. César también analizó las recientes salidas de Rubén Reyes y Ziganda de la entidad carbayona, dos marchas inesperadas en al entidad carbayona.

“Quería agradecerle al Cuco su trabajo por el club. Nos ha dejado huella. Ficharlo como entrenador del Oviedo ha sido una de las mejores decisiones porque encajó en la filosofía del club y nos salvó. En el último partido despidieron al equipo 22.000 personas y eso es la mejor señal”, explicó el directivo sobre la marcha del entrenador, antes de referirse a la de Rubén Reyes: “Como profesional ha hecho un gran trabajo, y se ve en que hay una base sólida. Esto es fútbol y cada uno ha dado sus explicaciones”.

En su última intervención ante los medios, Ziganda explicó que no había rechazado ninguna oferta porque el Oviedo no se le había llegado a plantear nada. César explicó el porqué de esa falta de propuesta para su continuidad: “Las decisiones deportivas son exclusivamente de la dirección deportiva, para eso está Tito aquí. Hasta la salida del director deportivo anterior no había propuesta para seguir con el entrenador. El club, de forma coherente y prudente esperó a que llegara el director deportivo, porque es una decisión muy importante. Entendemos que tiene que participar el director deportivo en ella. No nos esperábamos estos movimientos y los tiempos son los que son. En este impasse de 2 semanas se dan estas situaciones. El club ha intentado actuar con la coherencia de que sea el director deportivo el que tome la decisión sobre el entrenador.