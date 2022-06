Contra la inestabilidad, Tito: El Oviedo trata de paliar las salidas de Reyes y Ziganda

La noticia de la no continuidad de Ziganda cayó como una bomba en las oficinas del Tartiere. Pocos se esperaban ese desenlace. Trataba el club de recuperarse del movimiento de tierras provocado por la salida de Rubén Reyes cuando llegó la segunda sacudida. El Oviedo, también la imagen de los rectores, quedaba tocada por dos salidas voluntarias, con algunas razones basadas en el mejorable funcionamiento de la entidad. Fue en ese escenario cuando el club se propuso acelerar el proceso. Acortar los plazos. Necesitaban un director deportivo cuanto antes. El lunes se reunieron con Toni Cruz, al que comunicaron que estaba descartado el día siguiente. Horas después, Lalo Arantegui rechazaba la propuesta azul. Vía libre para Tito Blanco, siempre alternativa, que ayer estampó la firma en su contrato y se convierte en el nuevo director deportivo del Oviedo para las dos próximas campañas.

Con el nombramiento de Tito, la directiva azul trata de amortiguar el doble golpe. El de Benidorm, de 50 años, se convierte en el primer pilar de un proyecto que tiene como objetivo principal darle continuidad a una temporada, la que acaba de finalizar, que se valora de forma muy positiva dentro de la entidad.

En sus primeras declaraciones como director deportivo del Oviedo, pulidas y facilitadas por el propio club, ya puede intuirse por dónde irán los tiros con el nuevo responsable. “Te pones en modo trabajador y ya estoy preparado para funcionar y dar los retoques que se necesiten para competir en Segunda”, explicó Tito.

Se pueden leer algunas cosas entre líneas. El nuevo director deportivo habla de “retoques”, en lo que parece un claro contrapunto a lo sucedido en los últimos tiempos, con esa sensación del Oviedo de eterna recomposición año tras año. De su modus operandi podrán sacarse más conclusiones en la rueda de prensa que ofrecerá hoy, 11.00 horas, en la sala de prensa del Tartiere. Pero desde el punto de vista de la comunicación, el club parece dirigir claro su objetivo: el Oviedo de esta temporada tendrá continuidad.

Tanto cambio no entraba en los planes del club azul que observó el final de campaña con la sensación agria de no poder disfrutar del play-off, pero con la certeza del trabajo bien hecho, recompensado por un Tartiere entregado a plantilla y entrenador. Ya desde que el árbitro señaló el final del último partido, en el club, Ziganda el primero, se empezó a hablar de dar “un paso más”. Evidentemente, todos estaban pensando ya en afrontar el reto del play-off el año que viene. Pero la idea inicial era la de que la base estaba hecha, que solo se necesitan retoques para que el equipo siga creciendo.

Se asumía en el club desde hace semanas la marcha de Reyes pero el “no” de Ziganda cogió sin red de seguridad a los rectores azules, tan pendientes de rastrear el mercado en busca del director deportivo ideal como de una lucha de intereses que ya se había vivido en anteriores procesos.

En toda la búsqueda del candidato ideal, solo Chema Aragón creó consenso entre todos. Se valoraba su conocimiento del mercado y su capacidad para adaptarse al bajo coste de un club con menos recursos como el Mirandés. Pero la cláusula de un millón de euros, a la que se acogía el club de Anduva, para su salida hizo imposible la marcha. Fue entonces cuando se miraron otras alternativas.

Entre medias, el entorno de Ziganda preguntó en el club por su situación. La respuesta fue directa: el Oviedo estaba cerca de cerrar un director deportivo y este contaba con el Cuco. Pero hasta que no se formalizara su llegada, no habría oferta en firme. La respuesta era una verdad a medias: sí había confianza en el Ziganda desde la directiva, pero aún no se conocía la identidad del nuevo responsable de la parcela deportiva. De ahí que el Cuco empezara a barruntar su posible no continuidad.

En el inicio de esta semana, todo se precipitó. Mientras Toni Cruz estaba en Oviedo presentando su proyecto, la directiva supo de la negativa de Ziganda. Ni la intervención de Arturo Elías logró reconducir la situación. Urgía cerrar cuanto antes la llegada de un director deportivo. Lalo dijo que no en la tarde del martes y a Cruz se le comunicó un poco antes que no era el elegido. Tito se imponía en el casting. Aunque en las conversaciones previas se había hablado de la idea de que firmara por un año finalmente lo hace por dos campañas.

Ayer se rubricó el contrato y se anunció el compromiso. Y ya de primeras llega ese mensaje ligado a la continuidad del proyecto. También habló el de Benidorm de que aterriza en Oviedo “con mucha ilusión, con responsabilidad, pero con firmeza y con una preparación con experiencia y formación: Cuando te ofrecen el Oviedo no puedes decir que no”. Y agregó Tito que cuando le mencionan Oviedo, “me vienen a la mente partidos como jugador en el antiguo Tartiere. Siempre he visto a una afición entregada a su equipo, en una ciudad que se respira fútbol. En los últimos años ha vivido situaciones complicadas, ha hecho un gran año, cerca de la promoción. Que te den la posibilidad de dirigir a un club con tanta historia y presente me llena de orgullo e ilusión. Pero también de responsabilidad”.

Para Tito, asumir la dirección deportiva del Oviedo supone una oportunidad para consolidar su nombre como primer espada. En su último destino, en el Alavés, trabajó a la sombra de Sergio Fernández, el director deportivo. Ahora recupera el rol que ya desarrolló en el Levante, donde coincidió en los despachos con Carmelo del Pozo, ex del Oviedo. En el conjunto valenciano estuvo tres campañas como máximo responsable deportivo y logró el ascenso a Primera División.

Ahora, le toca demostrar su capacidad en el primer plano de un club con un seguimiento notable y una masa social relevante. El regreso al escaparate tras un año más discreto en la estructura del Alavés.