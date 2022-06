Vicente Blanco, “Tito”, fue presentado esta mañana como nuevo director deportivo del Oviedo. Lo hizo acompañado del César Martín, responsable de relaciones institucionales del club azul.

Su llegada.

“He visto ilusión en las caras de la gente. Tenemos ganas de empezar esta andadura en el Oviedo. Es ilusionante este proyecto y espero que con la ayuda de todos, yo solo no lo puedo conseguir, logremos objetivos ambiciosos”.

“Soy una persona tranquila, paciente. No soy ajeno a la información que se iba dando sobre el nombramiento. En las últimas semanas he esperado ser el elegido. Lo he vivido con tranquilidad”.

La situación de la plantilla.

“Hablamos de un Oviedo con 16 jugadores con contrato y tras la gran temporada que hicieron, entiendo que se trata de retocar o mejorar la plantilla. Y buscar algún jugador en alguna posición que no tenemos. Siempre intento mejorar la plantilla, el trabajo previo le hizo al Oviedo hacer una temporada buena y aprovecharnos del trabajo de la anterior dirección deportiva y mejorar”

Su método.

“Tenemos que ser más eficientes. Quiero saber cómo se ha trabajado hasta ahora para ver si puedo incorporar mi método y usar herramientas que también han usado. Soy abierto, no me cierro a nada. Pienso solo en hacerlo lo mejor posible”.

Entrenador.

“No tengo un perfil determinado. Quiero un entrenador competitivo, que maneje diferentes estilos, sistemas, variables. Un entrenador que transmita y que tenga cierta experiencia para encontrar soluciones”.

“Tengo en mente pero no te lo puedo decir. Tenemos que tener un orden. Próximamente en comunicación directa con la propiedad diremos cuál es el adecuado”.

“Me gustaría tener pleno convencimiento de que el entrenador que firmemos me genere ilusión. Que le parezca una oportunidad única. Los tiempos no los puedo manejar. Cuanto antes, mejor. Debemos incorporar la figura del entrenador. El número de jugadores me lo va a marcar el entrenador”.

Equipo de trabajo.

“Voy a intentar conocer a la gente de la secretaría técnica, que hay tres personas, que me expliquen cómo han hecho su trabajo. Me gustaría tener gente que ha trabajado conmigo, lo valoraremos, puede que ponga algún nombre. Tito Blanco no es el mejor si no va acompañado de su equipo. Incorporar a alguna persona nos haría mejores”.

La plantilla.

“Debe trabajarlo el entrenador, quiero saber su opinión. Hay que hablarlo. Sobre la cantera, me gustaría contar con ella, pero tengo que conocerles. Me gusta seguir al filial y al División de Honor, que entrenen a la misma hora. Son dos equipos que se acercan a lo que puede necesitar el primer equipo”.

“No sé si hay un orden para fichar. Hay que mirar las posiciones, y se intenta reforzar. Hay un orden deportivo, eso sí. Quiero analizar de jugadores con posibilidades de venir y quiero que tengan un rendimiento óptimo. Sí me gustaría que fueran jugadores en propiedad, pocos cedidos, y los que vengan a préstamo que haya una opción de tenerlos en propiedad”.

Cláusulas de rescisión bajas.

“En cuanto salga funcionaremos. Intentaremos ir avanzando. haré una lista con prioridades. Estamos expuestos a situaciones que tú no puedes controlar. Intentaremos tener los imprevistos controlados para poder tener jugadores en esas posiciones que puedan rendir”.

Borja y Femenías.

“Los dos finalizan contrato, mi intención es hablar con ellos”.

“Me enteré que firmamos a Braat. Había seguido la liga francesa y tenía información de él. Es un buen portero. Femenías ha demostrado que es un buen meta, se ha visto su rendimiento. Quiero hablar con él. Y si contamos con él habrá tres porteros y la meta estará muy bien

Los cedidos de este año.

“Sí contemplo que algún cedido pueda seguir. Mi intención es hablar y ver qué opciones tenemos. Si vienen cedido hay que tener opción de propiedad”.

Objetivo.

“Prepararse fenomenal para la pretemporada. Para el 14 de agosto ganar ese primer partido. No voy a dar ninguna opinión, no voy a decir el objetivo que me marco. Es una presión innecesaria”.

“El club es ambicioso, como lo soy yo. La ambición está bien pero debe ser moderada, analizando a cada jugador, a lo que puede dar cada uno. No me voy a imponer un objetivo que pese en la mochila”.

Tope salarial

“Lo hablaremos para ver qué márgenes tendremos para poder operar. Por mi experiencia, son el Ok del presidente o propietario no pasaré ninguna propuesta que no me pase el club”.

Dinero de CVC

“Es difícil hablar de proyecto cuando firmas un año e incluso dos. Hay objetivos que son inmediatos. Tengo que incorporar una serie de jugadores. Pero, ¿y si no salen los resultados? Preparas un proyecto pero hay que ir al día a día, que te pone en la realidad. Mi objetivo es elegir el entrenador, complementar la plantilla y preparar el partido del fin de semana. Un club se basa en el día a día. Me dan una gran oportunidad y me dan dos años para conseguir dar beneficios a todos”.

El legado de Reyes.

“He estado en la situación de Rubén Reyes. Me alegro de que le haya ido bien. Ha hecho un buen trabajo, ha dejado una impronta con una buena temporada. Tienes 16 jugadores con contrato. Eso es un beneficio para el Oviedo. A partir de ahora, que Tito acierte en los fichajes y contar con una plantilla que nos ayude a lograr el objetivo. Y si me tengo que ir y hay una plantilla con 20 jugadores con contrato yo estaré contento”.

La Segunda que viene.

“Será muy competitiva, con los recién descendidos con esa ayuda económica que tenemos que aceptar. Pero cada año vemos sorpresas, equipos que ascienden sin ser favorito. Es una competición muy larga. El más fuerte mentalmente tiene muchas opciones de lograr los objetivos”.