Contra la ausencia del Cuco, el carácter de Bolo o Velázquez

Bolo y Velázquez son dos de las opciones con más fuerza en un proceso de selección que Tito quiere finalizar cuanto antes para ponerse manos a la obra en la configuración de la plantilla. Representantes del club se reunieron el pasado jueves, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, con los agentes de ambos, en sendos encuentros que tuvieron lugar fuera de Asturias. Se trataba de trasladar cara a cara las intenciones del Oviedo y ver la predisposición por parte de ambos. Tanto Bolo como Julio Velázquez ven con buenos ojos la posibilidad de dirigir el proyecto azul. No son los únicos nombres barajados, aunque sí de los que mejores informes existen en el proceso de selección.

El nombre de Bolo lleva tiempo apuntado en los planes del Oviedo. Incluso con la anterior dirección deportiva como posible sucesor de Ziganda. Por eso, no extraña que una vez que el Cuco dio por cerrado su capítulo como técnico del club azul el pasado lunes, fue el teléfono del vasco el primero en sonar. Ni siquiera estaba confirmado el fichaje de Tito cuando los azules contactaron con el ex de la Ponfe, para conocer su predisposición a aceptar el reto. Contactaron hasta en dos ocasiones.

Pero la reunión más seria es la que tuvo lugar el pasado jueves. Ahí ya se trataron temas más concretos. La posición de Bolo también ha ido cambiando con el paso de las jornadas, dicen fuentes cercanas a la negociación. De sus dudas iniciales se ha pasado a la seguridad de un proyecto que le seduce.

Con Julio Velázquez hay matices diferentes. Su candidatura sí surge de la agenda de Tito Blanco. Coincidieron en esta última etapa en Vitoria y aunque el salmantino no logró salvar al Alavés del descenso sí se valora de una forma positiva su intento de reacción en un conjunto que parecía desahuciado y que peleó otra oportunidad de salvación que desperdició al final.

Con los agentes de Velázquez también hubo reunión el jueves y, como en el caso de Bolo, el Oviedo se encontró la predisposición a aceptar el desafío de cara a la próxima temporada.

La dirección deportiva tiene más opciones encima de la mesa, aunque algunas se han caído con una simple llamada, al preferir los candidatos esperar por ofertas más interesantes, o incluso permanecer sin equipo algunos meses a que algún banquillo más ambicioso pueda quedar libre. Tras la batida inicial, ahora le corresponde a Tito señalar al sustituto de Ziganda para que sea la cabeza visible desde el banquillo de la tentativa del Oviedo en la 2022/23 por estar por fin en el play-off.

En todo caso, tanto en los dos supuestos mencionados, Bolo y Velázquez, como en el de otros candidatos que no han pasado el primer corte, la idea que maneja Tito es clara: quiere un técnico con personalidad. Ya lo dejó claro en su intervención ante los medios. Busca experiencia y conocimiento para manejar diversos sistemas, pero también esa capacidad de transmitir y que su mensaje llegue.

Un banquillo codiciado

En la búsqueda del inquilino perfecto hay un detalle a tener en cuenta: el banquillo del Oviedo es una pieza codiciada en el mercado. Lo es por varias razones. En primer lugar, por la buena imagen mostrada por el equipo en la temporada recién concluida y la idea pregonada de continuidad en el proyecto. El que asuma el cargo sabe que no partirá de cero, que tiene trabajo avanzado.

Pero además pesa la circunstancia de que no hay muchas plazas libres para entrenar en estos momentos en Segunda División. Son muy pocos los clubes que aún no han anunciado a su entrenador para la 2022/23, y los que no lo han hecho tienen muy cerca de firmar a su candidato. Así sucede con el Levante, al que podría entrenar Nafti; el Lugo, cerca de cerrar a Íñigo Vélez; o al mismo Huesca, que hoy podría hacer oficial la llegada de José Ángel Ziganda.