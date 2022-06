Un banquillo codiciado: las claves que convierten al Oviedo en un destino atractivo

Tito elabora los informes, las entrevistas de diversos miembros del club se suceden y México vigila en la distancia, esperando para dar el visto bueno a una operación, la de la elección del nuevo entrenador, que puede marcar el estilo del nuevo Oviedo. El equipo de la 2022/23 tiene a Tito como jefe de los despachos y cuenta con una base sólida, ya armada respecto al curso anterior, pero le queda un detalle esencial para su funcionamiento, el del encargado de dirigir la nave desde el banquillo. El proceso sigue abierto y en mundillo se ve a Oviedo como una plaza más que apetecible, como remarcan diversos agentes que participan en el mercado.

El tirón de entrenar al conjunto azul responde a varios factores. El primero, se observa un trabajo en camino gracias a la configuración de Rubén Reyes y la mano de Ziganda. Es decir, el técnico que caiga en Oviedo no tendrá que enfrentarse a una revolución. Tiene una base sobre la que trabajar y, además, esa materia prima es más que interesante. Por ejemplo, Costas y Calvo, aunque con pretendientes, tienen contrato en vigor. Pocos centrales existen en la categoría de su nivel. También tiene vinculación el Pichichi de la categoría. Aunque con una cláusula asequible de 1,5 millones, contar con Borja Bastón es un caramelo para cualquier entrenador.

La buena imagen dejada al final de la competición, con la ovación con la que un Tartiere que superó la barrera de los 20.000 asistentes despidió al equipo, también sirve de cebo. Y así lo emplea el club en su táctica de convencer a los candidatos al banquillo. La posibilidad de ver un estadio que lleve en volandas a los suyos sirve del mejor elemento motivador.

Y pesa, por supuesto, un elemento externo. Una circunstancia que está ayudando en la búsqueda de técnico. Quedan muy pocas plazas libres en Segunda. Solo hay cinco equipos que no tienen técnico de cara al próximo curso en estos momentos: Levante, Ponferradina, Lugo, Huesca y Oviedo. Aunque entre ellos, tres ya tienen perfilado al integrante del banquillo. Oviedo y Ponferradina no han confirmado aún su entrenador y rastrean el mercado en busca de las mejores opciones. No se espera que el proceso se dilate demasiado. El Levante fue desde el momento en el que se confirmó su descenso, uno de los destinos más apetecibles para los técnicos que se mueven por el escenario de la Segunda División. El club granota lo habría intentado hace días con Vicente Moreno, tras su salida del Espanyol, pero habría obtenido una negativa del técnico. Ahora, según informan diversos medios, sería Nafti, ex del Leganés, el elegido para capitanear una de las naves más lujosas de la categoría: la importante ayuda por el descenso le otorga un papel de favorito de cara al ascenso.

Con el Lugo se han asociados diversos nombres desde que Albés confirmó su salida, entre ellos el del asturiano José Alberto. Íñigo Vélez, que dirigió este curso al Amorebieta, parece el mejor situado ahora mismo para asumir el reto.

Tampoco el Huesca ha confirmado entrenador, pero todo hace indicar que será José Ángel Ziganda el que se ocupe de pelear por el ascenso a Primera en El Alcoraz. La oferta aragonesa, unida a la falta de propuesta del Oviedo, habría pesado en la toma de decisión del Cuco de abandonar el Carlos Tartiere.

No es tan habitual que a estas alturas de temporada, sin cerrarse aún la 2021/22, tantos equipos tengan definidos sus banquillos. La mayoría, además, apuestan por la continuidad en sus proyectos. Es lo que sucede con el Granada (Karanka), Tenerife (Ramis), Girona (Míchel), Las Palmas (Girona), Eibar (Garitano), Cartagena (Carrión), Burgos (Calero), Mirandés (Etxeberría), Sporting (Abelardo), Málaga (Guede), Racing (Fernández Romo) y Andorra (Sarabia), todos ellos con contrato en vigor.

A falta de los cinco que aún no han confirmado a su entrenador, solo se constatan hasta el momento otros cinco cambios de inquilino en los banquillos de Segunda. El Alavés ha confirmado a Luis García como técnico tras su descenso. El Zaragoza apuesta por Carcedo, ex del Ibiza. Idiákez deja el cuerpo técnico de Emery en el Villarreal para comandar al Leganés. Y Javier Baraja será el encargado de guiar al Ibiza tras la no continuidad de Paco Jémez.