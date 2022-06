“La gente que le da una oportunidad al fútbol femenino se engancha”

Su primera temporada al frente de un equipo femenino se ha saldado con una notable campaña coronada por la permanencia en Segunda. Asunto más complicado de lo que parece en un año de reestructuración. El Oviedo Femenino ha renovado a su entrenador, Álex Rodríguez, que analiza en LA NUEVA ESPAÑA una temporada que califica de “enriquecedora”.

–¿Qué balance hace del año?

–Es muy positivo. Personalmente ha sido muy enriquecedor, en una categoría nueva, con muchos viajes en ciudades deportivas con instalaciones impresionantes… Y qué mejor que cerrarlo de esta forma, con la permanencia.

–¿Le costó la adaptación al fútbol femenino?

–Desde que se me planteó este reto me tocó fue ver muchos partidos. Familiarizarme con la categoría, las jugadoras, las rivales… No sé cuántas horas habré empleado en ver partidos. Mire un ejemplo: nuestro último partido, ante el Valladolid, coincidió el viaje de vuelta con la final de Champions. Mientras las chicas iban viendo el partido, el cuerpo técnico íbamos analizando encuentros del Santa Teresa, nuestra rival por la permanencia. Al final, el esfuerzo y esa dedicación absoluta han merecido la pena.

–¿Era un año más peligroso por la reestructuración?

–Tenía su peligro, sí. Hubo un momento que pensábamos que nos podíamos meter entre los cinco primeros, al final de la primera vuelta fue, pero después de un gran enero los resultados no acompañaron y se trataba de asegurarnos el factor campo en el partido por la permanencia. En la última jornada nos bastaba con un punto; hubiera sido injusto no poder jugar ese partido final en nuestro campo.

–¿Cómo vivieron ese duelo por la permanencia?

–El domingo, el día después de ganar el último partido de Liga, hicimos un entrenamiento excelente, éramos muy optimistas, pensábamos “no podemos perder”. El lunes ya empezaron las mariposas en el estómago. Y el martes, alguna jugadora, veteranas incluso, me comentaba que estaba nerviosa. Al final te juegas todo a 90 minutos y se notó en el partido: hubo muchas imprecisiones y balones por arriba. Por suerte salió bien, ganamos y seguimos en Segunda.

–¿Lo mejor de la temporada?

–El grupo de trabajo, el ambiente, el grupo. Cuando trabajas con buenas personas es todo más fácil.

–Siempre ha entrenado a chicos hasta el año pasado. ¿Ha notado un gran cambio?

–En general, me parece que la dedicación de las chicas entrenando es mayor que la de los chicos. Hay más devoción. Los lunes por la tarde entrenan todas, tengan molestias o no. Son más disciplinadas. Y muy honestas con el trabajo. Las diferencias son sobre todo físicas. Pero en el femenino también tienes que chocar y ganar duelos.

–¿Su planificación cambia de chicos a chicas?

–No crea que mucho. Porque aunque las condiciones físicas sean diferentes al final tú compites entre iguales y ahí también tienes que imponerte. Y en el femenino hay mucho talento: sin técnica no hay táctica.

–¿Notó esta temporada el auge del fútbol femenino?

–Hemos visitado algunos campos con una gran afluencia de público, eso sí que lo he notado. Equipos como el Dépor, Osasuna, incluso el Pradejón, eran apoyados por mucha gente. Me da la sensación que la gente que le da una oportunidad al fútbol femenino se engancha. Quizás se encuentran con algo que de primeras no se esperan y se sorprenden. Mire Isina, por ejemplo, una futbolista excepcional, santo y seña de este equipo. Ojalá siga muchos años en el Oviedo para que la gente la disfrute.

–¿El objetivo para el año que viene?

–Me gustaría ganar todos los partidos, pero sé que eso no será posible. La exigencia es máxima, como siempre. Voy más a pequeñas metas: crear un buen grupo de trabajo, repetir el clima que se respiraba este año, echar horas de trabajo… Y a partir de ahí el verde te pondrá en tu sitio. Y el sueño sería jugar en el Tartiere.

–¿Revolución en la plantilla o continuidad?

–Para un proyecto es mejor la continuidad. Mira Ziganda este año, después de dos años y medio el buen trabajo que ha hecho. O Cervera en el Cádiz lo que logró con confianza. Hay puestos que reforzar, pero debemos partir de una base. Las jugadoras firman año a año y ya hemos empezado a planificar la temporada que viene.