Bolo acelera para convertirse en el nuevo entrenador del Oviedo

El Oviedo acelera en la contratación de un nuevo entrenador tras el adiós del Cuco Ziganda y en estos momentos Jon Pérez Bolo es el mejor situado para ser el nuevo técnico azul. El club espera cerrar su contratación en los próximos días si no hay ningún contratiempo, y si México da finalmente el visto bueno, aunque paralelamente se mantienen contacto con otras opciones. La candidatura de Julio Velázquez, lanzada por Tito, parece perder fuelle respecto al exentrenador de la Ponferradina, que reúne un perfil que genera más apoyos dentro del club. Bolo llega bien posicionado a la recta final “casting” de técnicos que en unos últimos días ha mantenido las oficinas de la entidad a pleno rendimiento.

Bolo, bilbaíno de 48 años, siempre fue el favorito en el Oviedo. Incluso antes de la llegada del nuevo director deportivo. A las pocas horas de que Ziganda se despidiese, César Martín, director de relaciones institucionales, contactó con el entrenador para conocer su situación, como informó entonces LA NUEVA ESPAÑA. El entrenador también recibió después la llamada de David Mata, gerente de la entidad. Se trataba de saber su predisposición para fichar por el Oviedo. El jueves de la semana pasada, representantes del club se reunieron con el entrenador fuera de Asturias para conocer su idea en el caso de que acabase siendo el elegido. Ese mismo día también se celebró un encuentro con Julio Velázquez. Las dos candidaturas estaban sobre la mesa y tocaba un breve periodo de reflexión y análisis.

Eso, el análisis, es lo que ha tenido lugar durante el fin de semana, con la opción de Bolo coleccionando más apoyos en el club que la de Velázquez.

De Bolo se valora su carácter, elemento indispensable para ser entrenador carbayón, como dijo Tito en su presentación ante los medios, y también el conocimiento de la categoría, tras tres años seguidos compitiendo en ella con la Ponfe, a la que hizo crecer cada curso. Además, su perfil ofensivo es un punto a favor después de la etapa de Ziganda, al que sus detractores acusaban de conservador.

Después de contactar con Bolo, el avance de la operación se intentó mantener con el máximo sigilo posible, mientras también se sondeaban otros entrenadores, aunque sin la fuerza del vasco y de Velázquez. En el caso de ex del Alavés, aunque no está descartado, no parece contar con toda la unidad interna que sí genera Bolo, que al igual que Ziganda fue delantero del Athletic de Bilbao y Osasuna entre otros.

Si nada se tuerce, se espera que en las próximas horas se alcance un acuerdo entre el técnico vasco y la entidad para hacerse cargo del banquillo y suceder a José Ángel Ziganda, con el que Bolo mantiene una gran amistad.

La carrera de Bolo en los banquillos sigue una trayectoria al alza que espera continuar ahora en el Oviedo. Tras destacar en el Arenas de Getxo, en Segunda B, el vasco asumió el mando de la Ponfe en la temporada 2018/19, también en Segunda B. Y al primer intento, logró ascender. Desde entonces, tres campañas al alza para pasar el conjunto berciano de revelación a una de las alternativas por el play-off. Fue 18º en su primer curso en Segunda y 8º en las dos siguientes.

De llegar a buen puerto la negociación, Bolo se encontraría una plantilla perfilada, con hasta 15 jugadores de la actual plantilla con contrato y un fichaje, el de Quentin Braat.