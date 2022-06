El Valladolid dice que no le ha hecho una oferta a Borja

El futuro de Borja Sánchez mantiene en ascuas al oviedismo. El canterano termina contrato el próximo 30 de junio y aún no tiene claro su destino. Mientras se mantiene de vacaciones, su agente, Juan Mata, estudia las opciones que tiene para su futbolista. El interés durante los últimos meses de varios equipos de Primera no se ha traducido hasta ahora en una oferta concreta. Y Tito, que ya ha contactado con los agentes de Borja, espera poder lograr la continuidad del talentoso atacante.

Uno de los equipos que ha seguido las evoluciones de Borja es el Valladolid. Su director deportivo, Fran Sánchez, reconoce que el club pucelano ha mantenido algún contacto con los agentes de Borja pero que la operación está lejos de cerrarse. No hay ni oferta ahora mismo por el atacante. “Borja es un buen jugador, pero nosotros miramos la plantilla entera y vemos lo que tenemos en cada posición y buscamos los perfiles que quiere el entrenador para situaciones concretas. A Borja no lo tenemos cerrado, ni avanzado, ni le hemos mandado una propuesta. Hemos hablado con sus representantes, como con otros, pero no hay una propuesta económica, ni tenemos nada firmado”, aseguró Fran Sánchez en una entrevista en el diario As.