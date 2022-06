Bolo, apuesta por la valentía: las razones de su elección como entrenador del Oviedo

Inquieto y controlador, cuentan en Ponferrada que a Jon Pérez Bolo le gusta estar encima de cada de detalle, futbolístico o no. Que incluso se empeñaba en pasarse por las obras en plena remodelación del estadio de El Toralín para mostrar sus impresiones. Este sofá aquí o esta mesa no me gusta, señalaba sobre los espacios destinados al cuerpo técnico. En Ponferrada, Bolo pasó de prometedor técnico a contrastado estratega capaz de discutir el dominio de los más fuertes económicamente. Fue su trampolín durante cuatro años antes de decidir que necesitaba crecer. Tras sonar para varios banquillos durante el verano, el Oviedo ha confiado de pleno en sus capacidades. La principal de las razones para esta apuesta: se considera que Bolo está en una fase clara de evolución como técnico. Ahora, el Oviedo quiere crecer de la mano de su nuevo entrenador.

