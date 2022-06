El Cuco Ziganda, ya exentrenador del Oviedo, fue presentado esta mañana como nuevo técnico del Huesca y dejó varias reflexiones sobre cómo ve el mundo del fútbol. Las declaraciones vienen después de su salida del Oviedo, tras comunicar él mismo su deseo de abandonar la entidad. El club azul no le llegó a plantear una oferta de renovación, esperando a la llegada de un nuevo director deportivo, pero contaba con el técnico para la siguiente temporada. Días después de su adiós, las reflexiones del Cuco, sin citar al Oviedo, parecen hacer referencia a su etapa en el club carbayón. Estas fueron sus declaraciones.

¿Por qué elige el Huesca?

"Uno ya tiene una experiencia y unos años. Sabemos los picos que tiene el fútbol, cómo se vive y con que poca racionalidad. Hay gente que está dentro del fútbol y se guía por los entornos y cosas extradeportivas. Hay poca gente racional, que respire fútbol y que crea en los proyectos. El Huesca es uno de esos clubes que creen en los proyectos. No es casualidad que haya crecido tanto en los últimos veinte años. Que esté Ángel Martín, estar rodeado de personas de confianza, con las que puedes congeniar, es importante. En este mundo tan agresivo y tan de picos, eso me ha animado mucho a venir aquí”

Su contrato, de dos años

“No es norma que te ofrezcan dos años. Hay clubes que tienen tanto miedo en no acertar que te dan un año y si vas mal… Así ya empiezas con dudas. Querer que venga alguien, y mandarte ese mensaje, no es positivo. Ellos me conocen a mí, saben que no voy a regalar nada"