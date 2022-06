El Oviedo apura los detalles del contrato de Bolo

Parece cuestión de detalles. “Estamos en ello. Pronto estará resuelto”. El Oviedo asume de puertas hacia adentro el retraso en la llegada de un nuevo entrenador para suplir al Cuco Ziganda justo una semana después de que el navarro se despidiese de la entidad. Horas después llegó Tito Blanco a la dirección deportiva. Y siete días después la cosa sigue igual: sin entrenador confirmado en el cargo a pocas semanas de arrancar la pretemporada y con la afición esperando novedades. En esta ocasión, hay una sutil diferencia respecto al proceso de selección para suplir a Rubén Reyes.

El elegido por el club es Jon Pérez Bolo, ya ex de la Ponferradina, tras un periodo de reflexión interno y opiniones encontradas en la entidad carbayona. Así se lo comunicó el Oviedo al técnico el pasado domingo. Faltaba sin embargo la confirmación desde el otro lado del charco. Un paso esencial que ya parece dado: la propiedad del club recibió ayer por la tarde el visto bueno de México a la candidatura del bilbaíno. Hubo varias llamadas entre ambas partes, también con los agentes de Bolo y el propio entrenador, y al cierre de esta edición todavía se estaban perfilando los detalles de su nuevo contrato.

En las últimas horas, según fuentes cercanas a la operación, surgieron algunos “inconvenientes” económicos que ambas partes esperan encauzar. Bolo, salvo imprevisto, espera estar esta semana en la ciudad para asumir el cargo y conocer a fondo el club tras unos días de tensa espera, pendiente de la decisión definitiva de la propiedad, personificada en la figura de Arturo Elías.

En el Oviedo, conscientes de lo imprevisible del fútbol, se guarda cautela sobre su contratación, aunque se da por hecha su llegada salvo imprevisto final. El otro candidato a propuesta de Tito, Julio Velázquez, perdió fuelle con el paso de los días y ayer mismo su entorno más directo se expresaba de forma muy clara: “Velázquez no va a ser entrenador del Oviedo”. Una vez que se resuelvan los “inconvenientes” del contrato de Bolo, el Oviedo haría oficial su contratación. Por tanto, a no ser que no se superen esos escollos, algo improbable, el equipo azul ya tendría nuevo entrenador para suplir al Cuco. El otro escenario, que el club no quiere ni imaginar, pasaría por explorar otra alternativa. El Oviedo es uno de los pocos equipos que competirá en Segunda el año que viene que no ha anunciado todavía su entrenador. De los que compitieron el año pasado en Segunda, únicamente el Lugo no tiene a su técnico confirmado. En el caso del club gallego, se espera que la llegada del asturiano Hernán Pérez, hermano de Michu, sea anunciada en las próximas horas. Respecto a los recién ascendidos, se da prácticamente por sentado que los técnicos que lograron el salto de categoría seguirán el curso que viene dirigiendo a sus respectivos equipos en Segunda.