Las reflexiones de Esteban y Cervero sobre el Oviedo: "Lo mejor es la ilusión"

Entre trucos de magia, ovaciones y mucho calor, dos héroes del oviedismo, los exjugadores Esteban y Cervero, reflexionan sobre qué hay más allá de la retirada. El portero lleva lejos de los campos cinco años. El delantero solo unos meses. “A veces el día a día se echa en falta. Recuerdo que el día más duro fue el primer fin de semana de Liga tras mi retirada. Me sorprendió a mí mismo no tener que ir a jugar. Luego te acostumbras”, dice el portero.

Cervero, todavía con la alegría en el cuerpo de haber ascendido a Primera RFEF con el Numancia, ve la parte buena: “Me entretengo haciendo cosas”. Y aprovecha también para revelar su futuro profesional.

“Ahora me iré a Sanlúcar de Barrameda, al hospital Virgen del Camino, de ecografista. También seré médico del Atlético San Luqueño”, asegura el exdelantero. Ambos, excapitanes del Oviedo, fueron ayer los protagonistas en el salón de actos del Centro Asturiano de Oviedo junto con la regatista Ángela Pumariega e hicieron las delicias de los más de trescientos asistentes.

Los deportistas presentaron las nuevas equipaciones para todos los equipos deportivos del Centro Asturiano, que viste la marca italiana Legea. Manuel Lafuente, expresidente del Oviedo, estuvo entre los asistentes.

Esteban y Cervero fueron los más buscados de la tarde, sobre todo por los pequeños oviedistas. Ambos hicieron un aparte con LA NUEVA ESPAÑA para analizar la actualidad del Oviedo. En los últimos tiempos, el cancerbero ha destacado por ser crítico con el devenir del club. Él lo desmiente. “Yo no soy crítico, soy realista. No tengo ni idea, me pilla muy lejos del día a día. Tengo la sensación de que lo del Oviedo es cíclico. Sí que noto que lo que no cambia es la ilusión de la gente, aunque no se esté a la altura”. Cervero coincide con Esteban en destacar la ilusión de la afición.

“La temporada del Oviedo fue muy buena. Yo estuve animando hasta el final, contra el Zaragoza y ante el Ibiza. No pudo ser, pro estuvimos ilusionados y creímos en algo hasta el final por primera vez”. Los dos exjugadores esperan la llegada de un nuevo entrenador y los dos coincidían en decir que el de Bolo “es un buen perfil para el Oviedo”, aunque preferían no hacer vaticinios hasta que no se confirmase su llegada.