Tito, sobre la renovación de Borja Sánchez: “Puede que las posibilidades se nos agoten”

Tras presentar al nuevo entrenador, Jon Pérez Bolo, como jefe del proyecto azul, Tito Blanco, el director deportivo del Oviedo, habló sobre el estado de las negociaciones con Borja Sánchez, que acaba contrato el 30 de junio y aún no ha decidido si sigue de azul o si emprende la aventura fuera. “Lo de Borja está en marcha. Tenemos que pensar que tenemos posibilidades de que siga pero no es fácil. He tenido una charla con él larga, no lo conocía personalmente, y quería hacerlo: presentarle cara a cara lo que yo quiero del Oviedo. Le he visto que es oviedista, que le encantaría seguir, pero debemos entender que ha cotizado al alza, que termina contrato y que puede que las posibilidades se nos agotan porque no podemos. Soy realista, voy a pelear porque Borja entienda que aquí puede tener un escenario para lograr un objetivo bonito juntos. Ojalá le pueda convencer”.

Además, Tito habló de la elección de Bolo como entrenador, tras un proceso en el que el director deportivo también propuso como candidato a Julio Velázquez: “Jon reunía una serie de características, que yo como director deportivo he propuesto. Sabéis mejor que yo cómo funciona el Oviedo. He pensado en el club en todo momento para diseñar la posibilidad de proponer candidatos, que creo que es lo que han hecho conmigo y he entendido que Bolo es un entrenador que reúne características que pueden hacerle afrontar el proyecto conmigo. Hablamos antes de firmar, soy claro, me gusta conocer al entrenador. Soy muy pesado, no nos conoceremos hasta trabajar juntos. Es el entrenador que queríamos”.