Bolo renovaría automáticamente con el Oviedo en caso de ascenso

Parecía que Jon Pérez Bolo se hubiese puesto al día en pocas horas. El nuevo entrenador del Oviedo apuntó en su puesta de largo en una dirección. Las palabras mágicas fueron “valentía” y “ambición”. Las cualidades que un sector crítico echaban en falta a su predecesor, el Cuco Ziganda, las sacó con gusto a relucir el nuevo técnico azul. “Hay muchas cosas que me atrajeron del club. Una de ellas es la ambición que desde el primer momento me han transmitido. Tendremos objetivos importantes por lograr, como otros muchos equipos. Por la ciudad, la afición y la historia del club es un orgullo y responsabilidad grande estar aquí”, dijo el bilbaíno, acompañado por Tito Blanco, el director deportivo, con el que lleva ya varios días en contacto planificando la plantilla, como ayer aseguró el técnico. Tito, precisamente, hizo un aparte para hablar de la llegada de Bolo. “Sabéis (a la prensa) mejor que yo cómo funciona el Oviedo. He pensado en el club en todo momento para diseñar la posibilidad de proponer candidatos, que creo que es lo que han hecho conmigo y he entendido que Bolo es un entrenador que reúne características que pueden hacerle afrontar el proyecto conmigo. Es el entrenador que queríamos”, sentenció.

Bolo sabe desde el domingo que era el elegido por el club y desde entonces las comunicaciones han sido fluidas entre cuerpo técnico y dirección deportiva. En su presentación, el técnico –chaqueta, camisa y sus características gafas– explicó un detalle desconocido de su contrato. Dura un año, hasta 2023, pero con un matiz: hay una cláusula por la que puede renovar automáticamente: “Ojalá pueda repetir, significará que las cosas van bien. Si quedamos arriba, se cumplen los objetivos y podemos ampliar otro año el contrato. pero no me fijo en eso”. El técnico no concretó el tipo de cláusula por el que renovaría su contrato, que no obstante establece que sería ampliado en caso de ascenso, según fuentes conocedoras de la operación. Contratos a parte, Bolo se esforzó en lanzar mensajes positivos. Su estilo futbolístico, el siguiente: “Intentaremos ilusionar a la gente siendo valientes buscando al rival, presionando alto. A veces el rival no te lo permite y hemos de estar preparados para adaptarnos a las circunstancias que nos propongan. Somos un equipo de trabajo joven, que quiere seguir creciendo. Tenemos que ser un equipo valiente”, aseguró. E incidió en esa idea. “Vengo con ambición, como cuando empezaba a entrenar con juveniles. Hay que intentar dar paso hacia adelante siempre. No me gusta correr más de la cuenta, pero sí dar pasos firmes. Venimos con mucha ilusión”. Bolo llega al Oviedo después de haber estado cuatro temporadas en la Ponferradina. El equipo azul, desde 2015, lleva seis entrenadores. ¿El secreto para un proyecto a largo plazo? “Lo más importante es trabajar con humildad. Cuando las cosas van bien, seguir con los pies en el suelo. Tranquilidad cuando vayan mal”. El bilbaíno hereda una plantilla que el curso pasado se quedó a un paso de la promoción, de ahí sus alabanzas y sus pretensiones: un vestuario corto y que cuente con la ayuda del filial. Bolo, después de su presentación, acudió a la ciudad deportiva del Oviedo junto a Federico González y conoció de primera mano el que será su lugar de trabajo para, al menos, la siguiente temporada. Las dudas de Tito sobre Borja

Tito Blanco, el director deportivo del Oviedo, habló tras la presentación de Bolo sobre el estado de las negociaciones con Borja Sánchez, que acaba contrato el 30 de junio “Lo de Borja está en marcha. Tenemos que pensar que tenemos posibilidades de que siga pero no es fácil. He tenido una charla con él larga, no lo conocía personalmente, y quería hacerlo: presentarle cara a cara lo que yo quiero del Oviedo. Le he visto que es oviedista, que le encantaría seguir, pero debemos entender que ha cotizado al alza, que termina contrato y que puede que las posibilidades se nos agotan porque no podemos. Soy realista, voy a pelear porque Borja entienda que aquí puede tener un escenario para lograr un objetivo bonito juntos. Ojalá le pueda convencer”.