Las prioridades de Tito en el Oviedo: un central, un mediocentro y un hombre de banda

El Oviedo no tiene prisa. El grueso de la plantilla que dejó configurada Rubén Reyes dio tranquilidad. Por eso Tito Blanco, director deportivo, no se apurará demasiado en acometer fichajes. Pero hay prioridades. A saber: un central, un mediocentro y un hombre de banda. Esas son las posiciones que el valenciano cree que urge más renovar en la plantilla actual, como así ha trasladado a sus personas de confianza desde su llegada a la entidad, hace poco más de una semana.

También lo ha hablado con varios agentes que tienen futbolistas en el Oviedo y recientemente pudo departirlo con Jon Pérez Bolo, flamante nuevo entrenador. Los dos se ocuparán codo con codo de configurar el equipo.

Las búsquedas van en esos frentes, como así ha trasladado el propio Tito, por una cuestión de pura necesidad. La defensa está bien salvaguardada con los miembros actuales, pero la marcha de Christian, que no obstante no contaba para el Cuco, provoca la búsqueda de un cuarto central. Costas, Calvo y Tarín son los tres defensas que ocupan ahora esa posición y en los tres hay absoluta confianza. También algún temor.

La buena temporada de Costas y Calvo ha llamado la atención de varios equipos, que siguen de cerca a ambos. La cláusula de rescisión del gallego es de medio millón de euros y si un equipo quisiese llevarse al oscense debería pagar un millón. El Oviedo espera que ambos sigan en la entidad, pero no sería descartable que apareciese un equipo que apostase fuerte. En todo caso, hace falta un central.

En el centro del campo el asunto es diferente. Brugman, esencial el curso pasado, puso fin a su cesión y aunque en el Oviedo no lo daban por perdido, lograr su continuidad está difícil. Será, en todo caso, una operación que no se resolverá pronto. Por eso Tito sabe que será necesario acertar en el fichaje del centro del campo, una posición básica en la que Brugman se mostró como uno de los mejores perfiles de la categoría.

Un hombre de banda, rápido, y que pueda acoplarse tanto en izquierda como en derecha, es otro de los frentes. Borja Sánchez, cuyo futuro está en el aire, se desempeñó por la izquierda y no tuvo un recambio fijo durante el curso. Pombo apenas contó y aunque Viti jugó en alguna ocasión por la izquierda, fue titular por la derecha. Si Borja no estaba en forma, no había un plan “b”.

Tito sabe que debe cubrir esa posición, más aun teniendo en cuenta el escenario probable, pero no deseado, de que Borja haga las maletas a Primera División. El club hará todo lo que esté en su mano, pero es consciente de lo complicado de la operación.

Tito afina en esas prioridades, aunque hay otras opciones abiertas, teniendo en cuenta además que la continuidad del portero titular, Femenías, tampoco está garantizada. Ese es el otro frente, junto con el de Borja, en el que está insistiendo el director deportivo azul. Hay mucho trabajo por delante, pero ninguna prisa.