Así es Pablo Lago, el segundo técnico del Oviedo: calma a Bolo y conoce bien a Borja Sánchez

La escena bien podría definir a la persona. Lugar: el exterior de las oficinas del Tartiere. Día: el pasado miércoles. Jon Pérez Bolo sale de su coche, se dispone a entrar en la sede de la entidad para firmar su nuevo contrato como entrenador y Pablo Lago, su mano derecha, se aleja de él. No quería bajo ningún concepto salir en la foto del personaje de la mañana en la ciudad. «Pablo, ponte aquí conmigo, a mi lado», le dijo Bolo. Nada. «Pablo, que vengas aquí». Tampoco. Lago, sonriente, se quedaba en un estricto segundo plano. Y es ahí donde seguirá este vegadense de 47 años que será la mano derecha del técnico del Oviedo. La pareja encargada de llevar al equipo azul a Primera División.

«Es básico en su día a día», dicen quienes han seguido de cerca la progresión del asturiano, exjugador de varios equipos, formado en la cantera del Oviedo y extécnico del Langreo, Caudal o Avilés, entre otros.

«Bolo es más temperamental y Lago le da la calma necesaria en su trabajo. Tienen en común que los dos han triunfado en los banquillos viniendo desde abajo», destaca una persona cercana al asturiano, que se sumó a la Ponferradina de Bolo en el verano de 2020, tras salir del Sporting, donde solo estuvo un par de meses entrenando al cadete y colaborando con la secretaría técnica.

Lago ya había coincidido con Bolo siendo jugador, primero en el Rayo y luego en el Numancia. Ahí empezó una amistad que sigue en la actualidad y que ha desembocado en el Oviedo. Lago, dicen los que conocen su trabajo, no ciñe su trabajo a las labores de segundo entrenador. También destaca en el análisis de los rivales y el seguimiento de posibles fichajes. «Pablo sabe lo que hace, es directo y tiene las cosas muy claras. La sensatez y la discreción son sus señas de identidad», explican quienes conocen su método de trabajo. Lago, canterano azul, no llegó a debutar en el primer equipo del Oviedo y jugó en el Lugo, Atlético de Madrid B, Mallorca, Las Palmas, Racing de Santander, Sporting y Numancia. Tiene 74 partidos en Primera. Se retiró en El Marino de Luanco. «Y ya se le veía que podía ser entrenador, pese a su timidez. Yo recuerdo que no hablaba por no ofender. Algunas veces le decía: ‘Pablín, hoy está el día para ti’. Y asentía con la cabeza», recuerda Luis Gallego, presidente del Marino, que hizo buenas migas con Lago en las dos campañas quelo tuvo como jugador.

«En el Marino el trato fue maravilloso. Se le veía que era un hombre de fútbol y ahora logró pegar un ‘saltuko’. Además, Pablo es un hombre de club, de los que quedan pocos», recalca Gallego. «A él y a Iván Ania les dije que iban a salir entrenadores. Y no me equivoqué. Lo mismo pienso sobre Oli», remata el presidente, que apostilla. «Lleva el fútbol en la sangre, también por su suegro, que era entrenador», dice en referencia a Miguel Sánchez, exentrenador, entre otros, del Oviedo.

Lago, tras colgar las botas como futbolista, entrenó al Luarca, Langreo, Caudal (consiguió el ascenso a Segunda B), Avilés y Gimnástica de Torrelavega, antes de llegar al banquillo de la Ponferradina como asistente. Ese mismo puesto, el de segundo de abordo en el banquillo de El Toralín,

