El Real Oviedo Femenino anunció ayer la renovación de la joven defensa Lucía Vallejo, de 18 años, que llegó el curso pasado al equipo azul y continuará al menos un año más a las órdenes de Álex Rodríguez.

“Pese a su juventud, Lucía Vallejo destaca por su inteligencia en el terreno de juego y su crecimiento constante”, dice el club en un comunicado sobre la defensa, de 18 años. “La futbolista azul, que ya fue con el combinado nacional sub-16, iniciará así su segunda campaña como oviedista”, concluye el Oviedo sobre este último movimiento.