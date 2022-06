Maecenas placerat enim ac sem porttitor a laoreet urna iaculis. Duis pretium convallis dui, tincidunt iaculis dui tincidunt a.

Nunc dignissim orci ut orci feugiat ac molestie lacus dictum. Fusce eget suscipit neque. Curabitur at metus odio, vitae varius augue. Aenean ac turpis non purus laoreet dignissim. Quisque ante diam, dictum at malesuada hendrerit, iaculis eu eros. Donec tristique faucibus ultrices. Nulla metus tortor, porta et adipiscing sit amet, lobortis at arcu. Aenean mattis feugiat sem et rhoncus. Ut suscipit porttitor nisl, sit amet hendrerit quam dignissim eget. Sed nibh odio, hendrerit molestie varius id, volutpat vitae sapien. Maecenas euismod luct euismod luct euismod luct euismod luct euismod luct euismod luctus lo

Enol Rodríguez, prometedor delantero candasín de 20 años que la pasada campaña militó en Segunda RFEF en la UD Logroñés Promesas, jugará en el Vetusta en la temporada que viene. El Sporting B también quería contratarle, pero finalmente vestirá de azul.