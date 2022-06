Federico González se pone fecha de caducidad en el Real Oviedo

Tras la firma del acuerdo entre el Real Oviedo y Digi por otra temporada, Federico González, asesor del Grupo Carso, atendió a LA NUEVA ESPAÑA dentro de la rueda de intervenciones de los directivos azules ante los medios. Entre las respuestas, que mañana podrán leerse en la edición de papel del periódico, el representante del máximo accionista reconoció que ya tiene una fecha marcada para su salida del Real Oviedo aunque la decisión última, con sucede con todos los asuntos de calado en el club azul, depende de Arturo Elías.

“Vine de México para, en teoría, 3 meses y ya llevo 33 en el club. Soy feliz, mi señora está aquí y disfrutamos de Oviedo y de Asturias. Mientras Arturo me mantenga aquí yo seguiré. Tengo fecha de caducidad, pero tengo que hablarlo antes con Arturo Elías. Yo sí la tengo clara, pero tengo que ver qué opina él. El año que viene cumplo 75 años… No creo que sea edad para jubilarse porque yo no quiero jubilarme nunca, pero puede ser un buen momento para que venga gente joven con ideas y más dinámica para continuar con la labor”, expresó el mexicano.

Acuerdo con Digi

Las valoraciones de Federico González llegan tras la prolongación del acuerdo de patrocinio con Digi, que ya fue sponsor la segunda mitad de la temporada pasada. El consejero delegado en España de la compañía, Marius Varzaru, aseguró en el antepalco del Carlos Tartiere sobre el acuerdo que “es un proyecto muy especial para nosotros que seguro que nos permite conseguir muchos logros juntos”.